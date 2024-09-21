مصر تدعو المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته لإنهاء الحرب فوراً في غزة

دعت جمهورية مصر العربية، اليوم، إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، مع تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة والبدء في إعادة الإعمار الفورية، مشددةً على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لإنهاء الحروب الجارية وتعزيز عمليات السلام اللازمة، طبقاً لقواعد القانون الدولي القائمة، وتفعيلاً لمبادئ ومقاصد المنظمة العالمية.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان أصدرته اليوم بمناسبة يوم السلام العالمي، أنها «كانت في طليعة الدول المساهمة في إحلال السلام عالمياً، بدءاً من دورها كمؤسس للأمم المتحدة، ولتجمعات الجنوب العالمي، وعلى رأسها حركة عدم الانحياز ومجموعة الـ77 المطالبة بنظام دولي منصف، عادل، يحترم القانون الدولي، ويحقق التطلعات التنموية لشعوب العالم أجمع، وهي الضمانة الأوثق لصيانة السلم والأمن الدوليين».

وأوضحت أن «هذا الدور الرائد في جهود إحلال السلام امتد أيضاً إلى جميع الأزمات في الدول المجاورة، وعلى رأسها ليبيا والسودان والصومال، من خلال الحفاظ على المؤسسات الوطنية في دول الجوار، وتمكينها من أداء المسؤولية المنوطة بها لخدمة لشعوبها وتحقيقاً لتطلعاتها».

وأشارت إلى أن «مساهمتها لا تقتصر على المشاركة النشطة في جميع محادثات السلام ذات الصلة، وإنما تقوم كذلك بتسخير كافة قدراتها في دعم تلك الدول الشقيقة المجاورة لتجاوز محنتها الحالية واستعادة السلام والاستقرار المنشودين».

ونوهت مصر بأنها «لا تزال تقوم بدورها الريادي لتحقيق السلام المنشود من خلال إسهامها الأصيل في الوساطة لإنهاء العدوان على غزة، إذ تشدد مصر مجدداً، بمناسبة يوم السلام العالمي، على الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة ونفاذ المساعدات الإنسانية كاملة وإعادة الإعمار الفورية وتحقيق التسوية الشاملة بإحلال السلام الشامل والعادل في الشرق الأوسط».

وتعهدت مجدداً بـ«مواصلة إسهامها الريادي في تحقيق تلك المقاصد الأممية على مختلف الأصعدة، إيماناً منها بأهدافها النبيلة واضطلاعاً من جانبها بمسؤولياتها الأصيلة».

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