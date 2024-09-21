الإمارات تعقد الاجتماع الأول مع وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية «يوروجست»

عقدت دولة الإمارات الاجتماع الأول مع وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية "يوروجست" بحضور لاديسلاف همران رئيس "يوروجست"، وعدد من كبار المسؤولين في الوكالة، إضافةً إلى عبد الرحمن مراد البلوشي، وكيل قطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية في وزارة العدل، ومحمد السهلاوي، سفير دولة الإمارات لدى الاتحاد الأوروبي وبلجيكا ولوكسمبورغ.

وجرى خلال الاجتماع بحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك جهود مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، والأساليب الفعّالة لدعم العدالة الدولية، وتعزيز التعاون القانون القضائي.

وأشار البلوشي إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار تعزيز التعاون بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي، كما يعكس حرص دولة الامارات على معالجة القضايا العابرة للحدود والتي تتطلب استجابة قضائية فعالة.

من جانبه، أكد محمد السهلاوي التزام دولة الإمارات بالعمل متعدد الأطراف وبالقانون الدولي لمواجهة التحديات العالمية المتزايدة والمتضمنة ارتفاع معدل الجريمة العابرة للحدود، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تشدد على أهمية التعاون مع جميع الشركاء، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء والوكالات المختلفة ذات الصلة، لتحقيق العدالة الدولية وتعزيز نزاهة الأنظمة القضائية الدولية، حيث اتخذت الدولة العديد من التدابير وسنّت التشريعات واللوائح التنظيمية، كما وضعت السلطات المعنية بإنفاذ القانون العديد من الاستراتيجيات لمواجهة المخاطر المحتملة.

وتعد مشاركة الإمارات في هذا الاجتماع في إطار التعاون البناء مع «يوروجست»، الذي يعكس الجهود المتواصلة لتعزيز التعاون القانوني ومكافحة الجرائم العابرة للحدود بشكل فعّال.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز