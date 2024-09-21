إسرائيل تقصف مدرسة وتقتل 13 فلسطينياً.. و41391 قتيلاً حصيلة حرب غزة

قُتل 13 فلسطينياً وأصيب آخرون، اليوم، في للقوات الإسرائيلية على حي الزيتون من مدينة غزة.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية قولها «إن قصف الاحتلال استهدف مدرسة تؤوي نازحين في حي الزيتون جنوب مدينة غزة ومدرسة الفلاح بالحي ذاته»، مشيرةً إلى أنه جرى الإصابات إلى المستشفى المعمداني.

ووفق المصادر، أصيب ثمانية مواطنين من جراء قصف الكلية الجامعية غرب خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة التابعة لـ«حماس»، اليوم، ارتفاع حصيلة الحرب بين إسرائيل والحركة في قطاع غزة إلى 41391 قتيلاً منذ اندلاعها قبل أكثر من 11 أشهراً.

وقالت الوزارة، في بيان، إن 119 شخصاً قُتلوا خلال 72 ساعة حتى صباح السبت، مضيفةً أن عدد الإصابات ارتفع إلى 95760 منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر.