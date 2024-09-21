مبيضين يرد على منتقدي درس سميرة توفيق

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - رد وزير
الاتصال الحكومي السابق مهند مبيضين على منتقدي درس الفنانة
سميرة توفيق الذي شغل الرأي العام مؤخراً وهو إدراج نص تعليمي لها في المنهاج الاردني مما اثار الجدل في المجتمع الاردني.
وقال مبيضين في منشور له على منصة ( X ) ما يلي :
" ما يطرح من هجوم على المناهج وتحريم الموسيقي واستحضار الرموز واعلام الفن فيها، والمطالبة بحذفها، والهجوم على منهاج الرياضة الذي لأول مرة يستحدث،ملحقا به مهاجمة المركز الوطني للمناهج واتهام المؤلفين بالخضوع لاملاءات معينة، ووضع كل ذلك الغثاء مقابل حماية القيم والدين، هو استهداف ومصادر للتربية والتعليم، ومن يقوموا به انصار العيش في الماضي".
وأضاف: "ان بعضهم استنكر ذكر سيد الخلق النبيي محمد صلّ الله عليه وسلم بصفة " الشاب" اثناء الحديث عن حياته وشبابه مع انها مردفة بالصلاة عليه، وكأن ذلك محرم ونسيوا ان الله خاطب سيدنا بان يقول للمشركين قال :" وما أنا إلّا بشر مثلكم" صدق الله العظيم.فهو انسان قبل أن يكون نبي، ومرّ بكل مراحل اكتمال النضوج".
وتم: "خلاصة الأمر اوصياء الدين يريدون ردة نحو الماضي ومصادرة المجال التربوي، واكيد لو نظروا لكتاب ابن سينا القيم في الموسيقى لكفروه. "
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