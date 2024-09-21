مقاعد دراسية للطلبة الأردنيين بتركيا - تفاصيل

MENAFN - Khaberni) خبرني - أعلنت وزارة العالي والبحث العلمي عن توافر عدد من المقاعد الدراسية (نفقة خاصة) في برنامج البكالوريوس في تخصصات مختلفة في Karabuk University / جمهورية تركيا.

وذكرت في بيان أن من شروط القبول في تخصصي (الطب البشري، طب الأسنان) تقديم ما يثبت خضوع الطالب المتقدم للامتحان التركي للطلبة الأجانب TR-YOS.

آلية التقديم:



على الطلبة الراغبين بتقديم طلب الدخول من خلال الرابط الالكتروني التالي:

وللاطلاع على شروط القبول والتخصصات وكافة التفاصيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني التالي: edu





ملاحظات:



* يشترط على الطالب الالتزام بتعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية لسنة 2023.

* على الطالب المقبول التواجد في الجامعة قبل تاريخ 30-11-2024 لاستكمال إجراءات التسجيل.

* اخر موعد لتقديم الطلبات 15-10-2024.