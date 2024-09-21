«LMDللتطوير العقاري» تكشف النقاب عن «ذا بيير ريزيدنس» في دبي باستثمارات 750 مليون درهم

ويتألف مشروع «ذا بيير ريزيدنس» المقرر تسليمه في الربع الثاني من عام 2027 من 274 مسكناً فاخراً تضم شققاً بغرفة نوم واحدة، وغرفتين و 3 غرف تتمتع بالخصوصية، بعضها بمسبح خاص؛ لتعكس بذلك قمة الرفاهية بما تضمه من تصميمات عصرية أنيقة وتشطيبات عالية الجودة تضمن تلبية أنماط الحياة المختلفة.

ويتميز المشروع بموقعه المُطل على الواجهة البحرية في مدينة دبي الملاحية النابضة بالحياه وبإطلالات خلّابة بالقرب من كافة الخدمات؛ إذ تربطه بوسط مدينة دبي شبكة مواصلات متشعّبة، كما يضم صالة مجهّزة بأحدث معدات اللياقة البدنية، ملعب بادل، ومسارات للركض والسير، ولاونج فاخر للمقيمين ومنطقة لعب مبتكرة للأطفال.

وتدخل «LMDللتطوير العقاري» ضمن المشروع في تعاون وثيق مع«بنك الفجيرة الوطني» كأحد الشركاء الاستراتيجين، بما يُسهم في تحفيز المزيد من التطورات في المشروع بشكل خاص، وخدمة تطلعات ورؤىالقطاع العقاري بشكل عام، ويصب في دعم خطط وأهداف الطرفين.

كما تعاقدت مع شركة «ديفمارك»، الرائدة في مجال الخدمات الاستشارية والتي تمتلك باعاً كبيراً في التسويق العقاري في الإمارات والعالم، لتكون شريك المبيعات الحصري لوحدات مشروع «ذا بيير ريزيدنس».

بدوره، قال المدير الشريك لشركة «LMDللتطوير العقاري»، حمد العبار:«يسرنا الإعلان عن أحد أهم مشروعاتنا العقارية في دبي؛ ليؤكد التزامنا بالعمل على تحقيق رؤية دبي المتمثلة في الارتقاء بالمشهد العقاري، وإثرائه من خلال مشاريع كبري ومتميزة تتواكب مع مسارات النمو المتسارعة والطلب المحلي والعالمي غير المسبوق على شراء العقارات في الإمارة».

وأشار العبار، إلى أن دبي نجحت خلال الفترة الأخيرةفي جذب أثرياء العالم بفضل إجراءات سهولة شراء العقار للمستثمرين الدوليين، وتوفير أفضل عائد مقابل الاستثمار، وتأشيرات الإقامة العقارية بموجب الاستثمار العقاري، بالإضافة إلى البنية التحتية ذات الجودة العالية، والمشاريع العقاريةالعملاقة والمتنوعة في الإمارة.

ثمَّن العبار جهود دائرة الأراضي والأملاك في دبي، من خلال العمل الدؤوب الذي تقوم به لتعزيز التعاون والشراكة وتبادل المعرفة حول أفضل الممارسات في القطاع العقاري، وساهم ذلك بشكل كبير في توفير بيئة استثمارية آمنة وشفافة للمطورين والمشترين، مما انعكس إيجاباً على نمو المبيعات بشكل ملحوظ.

وأكد العبار، أن مدينة دبي الملاحية ستضاهي أشهر الوجهات الساحلية الأكثر طلبًا في العالم خلال الفترة المُقبلة بما يعزز مكانتها كوجهة استثمارية عالمية، ويجعلها منطقة جذب للباحثين عن عوائد مربحة في ظل بيئة استثمارية داعمة، ومشروعات متنوعة، وفرص نمو مستدامة.

توقع العبار، استمرار وتيرة نمو العوائد الاستثمارية في القطاع العقاري في دبي، بالتزامن مع مواصلة الزخم القوي داخل السوق خلال العام الجاري والإعلان عن المشروعات العقارية الجديدة، مدفوعاً بنمو الطلب، وانتعاش الاقتصاد والسياحة مع تدفق أكبر للمقيمين الجدد.

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