بلاغ جديد بتهمة ازدراء الأديان ضد داعية مصري اتهم بالتحرش

MENAFN - Khaberni) خبرني - لا تزال واقعة تحرش داعية مصري شهير تكشف عن تفاصيل جديدة، وممارسات وانتهاكات خطيرة صدمت الرأي العام في مصر.

وأثارت واقعة الشيخ صلاح التيجاني الداعية الشهير والذي يتبعه مشاهير وفنانون، ردود أفعال واسعة دفعت محامين لتقديم بلاغات ضده.

وفي جديد قضية التيجاني، تقدم أحد المحامين ببلاغ للنائب العام ضد الشيخ صلاح التيجاني بتهم ازدراء الدين، وإنشاء جماعة أسست على خلاف القانون، وإساءة استعمال الإنترنت لأغراض إجرامية والحصول على تمويلات غير مشروعة.

ادعاء الألوهية وقال المحامي بالنقض أيمن محفوظ في بلاغه، إن صلاح التيجاني ارتكب العديد من الجرائم، وأخطرها الافتراء على الدين، واختلاق كرامات وأن بيده معجزات خرافية، وادعاء الألوهية، وروج لعبادة الرسل والعبادات الوثنية مستغلا الدين لأغراض إجرامية، للحصول على تمويلات مادية غير مشروعة ومن مصادر غير معلومة.

وأضاف أن التيجاني بتعمده استغلال الدين بصوره علنية لنشر أفكار متطرفة ومضللة، وهو يرتدي عباءة رجال الدين هو مخالفة صريحة لنصوص قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية رقم 175 لسنة 2018.

وطالب محفوظ بالتحقيق معه والبحث عن مصادر التمويلات ومدى مشروعيتها، مع استصدار أمر بمنعه من السفر، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازم.

التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط زاوية التيجاني من جانبها، أمرت نيابة شمال الجيزة، اليوم السبت، بمعاينة الزاوية التيجانية بإمبابة محل وقائع التحرش المتهم بها صلاح التيجاني، للوقوف على شكل الزاوية ومحتوياتها.

وتبين خلال المعاينة أن مقر "التيجاني" وسط حديقة بها جامع صغير، وبشارع مسمى بـ "العباس التيجاني"، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة بالمكان، لتفريغها وبيان ما بها من محتويات للاستفادة منها خلال حركة سير التحقيقات.

وطلبت نيابة شمال الجيزة بعرض صور خادشة للحياء قدمتها فتاة تدعى "خديجة" التي وجهت اتهامات لصلاح التيجاني بالتحرش على الجهات الفنية، وذلك لفحص تلك الصور التأكد من عدم التلاعب بها، لحين استكمال التحقيقات.

وكانت النيابة العامة بشمال الجيزة، قررت صباح اليوم السبت حبس صلاح الدين التيجاني، 4 أيام في واقعة اتهامه بالتحرش بفتاة تدعى خديجة خالد.

وقامت مأمورية خاصة من قسم إمبابة بترحيل "التيجاني" من سرايا نيابة شمال الجيزة الابتدائية إلى محبسه بعد سماع أقواله في واقعة اتهامه بالتحرش.

ونفى التيجاني أمام النيابة العامة، ما ادعته الفتاة في منشورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مشيرًا إلى أنها تعاني من مرض نفسي وادعاءاتها غير صحيحة بالمرة.

وأكد التيجاني أن والد خديجة قرر الانتقام منه؛ حيث إنه كان دائم الخلافات مع زوجته ويقوم بتطليقها ثم يلجأ إلى التيجاني للتدخل والإصلاح بينهما وردها لعصمته.

وأشار إلى أنه عندما تكررت مرات الطلاق بين والد خديجة وزوجته قرر عدم التدخل، فيما بينهما مرة أخرى ما دفعه للانتقام منه، "رفضت أرجعه لمراته فانتقم مني".

وأشار التيجاني إلى أنه حرر محضر ضد الفتاة ووالدها الدكتور خالد بسيم جراح المخ والأعصاب يتهمهما فيه بالسب والقذف والتشهير به من خلال ما نشره كل منهما عبر فيسبوك ومختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

بلاغ آخر للنائب العام يذكر أن المحامي بالنقض عمرو عبدالسلام كان قد تقدم ببلاغ للنائب العام يوم الخميس الماضي، ضد الشيخ صلاح الدين محمود أبو طالب التيجاني وشهرته صلاح الدين التيجاني، أوضح فيه تفاصيل جديدة حول هذا الداعية وممارساته.

وقال المحامي لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت" إن بلاغه تضمن قيام الداعية بتأسيس جماعة دينية على خلاف أحكام القانون في مصر، أطلق عليها اسم "الطريقة الصلاحية التيجانية الجديدة"، وأنشأ مقرا لها بحي إمبابة بمحافظة الجيزة أطلق عليه "الزاوية التيجانية"، وعكف على بث ونشر أفكاره المغلوطة والمتطرفة تحت ستار الدين، وذلك من خلال قيامه بإنشاء موقع رسمي على الشبكة المعلوماتية الدولية تحت مسمى "سماحة الإمام صلاح الدين التيجاني".

3 بلاغات تحرش أخرى وفاجأت مؤسسة قضايا المرأة المصرية الجميع بوقائع أخرى حيث أكدت في بيان رسمي أنها استقبلت ثلاث شكاوى من فتيات يفدن بتعرضهن للتحرش الإلكتروني والتحرش الجنسي من جانب الشيخ الشهير.

وذكرت أن النساء والفتيات الثلاث حضرن إلى المؤسسة لطلب الدعم القانوني اللازم والتدخل الفوري لحمايتهن من التهديدات المستمرة التي يتعرضن لها من الشيخ وأتباعه، مشيرة إلى أنها سوف تطلع على كافة الإثباتات والملابسات وتقدم الدعم اللازم للشاكيات ولن تتهاون في الملاحقة القانونية لكل من يحاول تهديدهن.

من جانبها أعلنت الطريقة الصوفية التابع لها الداعية تبرؤها منه، وأعلنت في بيان رسمي صباح الأربعاء الماضي أنها تتبرأ من هذا الداعية، مؤكدة أنه ليس عالما، ومع ذلك يدعي المشيخة، ويزعم لنفسه الدرجة العليا وحمل لواء الطريقة.