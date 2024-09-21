إسرائيل تغلق مجالها الجوي شمالا جراء التوتر الأمني مع لبنان

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN- قرر الجيش الإسرائيلي، السبت، إغلاق المجال الجوي في مناطق شمالي البلاد لمدة 24 ساعة على خلفية التوتر الأمني بعد اغتياله، الجمعة، قائدا عسكريا بارزا في "حزب الله" بغارة على بيروت.

وقالت هيئة البث الرسمية: "بسبب الوضع الأمني قرر جيش الاحتلال إغلاق المجال الجوي من الخضيرة باتجاه الشمال لمدة 24 ساعة".

وأضافت: "سيسمح بالرحلات الجوية المصرح لها فقط"، دون مزيد من التفاصيل.

من جانبها، أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي "قرار إغلاق المجال الجوي من الخضيرة (في منطقة حيفا شمالا) باتجاه الشمال حتى الحدود مع لبنان اعتبارا من صباح اليوم".

وأوضحت أن قرار الجيش يأتي "من أجل تقليل خطر قيام نظام الدفاع الجوي بالتعرف عن طريق الخطأ على الطائرات الإسرائيلية على أنها معادية ومن ثم اعتراضها".

غير أنها لفتت إلى أن "الإغلاق مخصص للطيران الرياضي المدني فقط دون أي تأثير على الطيران الدولي".

في سياق متصل، قالت القناة "12" العبرية الخاصة إن عملية الاغتيال التي وقعت في بيروت أمس (الجمعة)، أثارت حالة اليقظة في جميع أنحاء إسرائيل.

وأضافت: "لم تتغير تعليمات الجبهة الداخلية تابعة للجيش الإسرائيلي، لكن قوات الطوارئ قررت رفع حالة التأهب".

وأشارت القناة إلى أن الجيش“قرر وضع 100 سائق من شركة إيغد "أكبر شركة نقل عام في إسرائيل" من فرع حيفا في وضع الاستعداد بهدف تقصير وقت الوصول إلى النقاط المختلفة، حتى يكونوا جاهزين لأي مهمة".

وقالت إن نجمة داود الحمراء (الإسعاف الإسرائيلية) قررت أيضا "رفع التأهب إلى المستوى 4 وهو أعلى مستوى".

وأضافت: "تم تجهيز جميع فرق الإسعاف وهي على استعداد للانتشار حسب الحاجة في جميع أنحاء البلاد".

والجمعة، أكد "حزب الله"، في بيان، اغتيال القائد العسكري إبراهيم عقيل، في هجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وصباح السبت، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن 31 شهيدا بينهم 3 أطفال و7 نساء قضوا في الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية، إضافة إلى إصابة 68 شخصا.​​​​​​​

