إسرائيل تغلق مجالها الجوي شمالا جراء التوتر الأمني مع لبنان

(MENAFN
- Palestine News Network
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الداخل المحتل / PNN- قرر الجيش الإسرائيلي، السبت، إغلاق المجال الجوي في مناطق شمالي البلاد لمدة 24 ساعة على خلفية التوتر الأمني بعد اغتياله، الجمعة، قائدا عسكريا بارزا في "حزب الله" بغارة على بيروت.
وقالت هيئة البث الرسمية: "بسبب الوضع الأمني قرر جيش الاحتلال إغلاق المجال الجوي من الخضيرة باتجاه الشمال لمدة 24 ساعة".
وأضافت: "سيسمح بالرحلات الجوية المصرح لها فقط"، دون مزيد من التفاصيل.
من جانبها، أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي "قرار إغلاق المجال الجوي من الخضيرة (في منطقة حيفا شمالا) باتجاه الشمال حتى الحدود مع لبنان اعتبارا من صباح اليوم".
وأوضحت أن قرار الجيش يأتي "من أجل تقليل خطر قيام نظام الدفاع الجوي بالتعرف عن طريق الخطأ على الطائرات الإسرائيلية على أنها معادية ومن ثم اعتراضها".
غير أنها لفتت إلى أن "الإغلاق مخصص للطيران الرياضي المدني فقط دون أي تأثير على الطيران الدولي".
في سياق متصل، قالت القناة "12" العبرية الخاصة إن عملية الاغتيال التي وقعت في بيروت أمس (الجمعة)، أثارت حالة اليقظة في جميع أنحاء إسرائيل.
وأضافت: "لم تتغير تعليمات الجبهة الداخلية تابعة للجيش الإسرائيلي، لكن قوات الطوارئ قررت رفع حالة التأهب".
وأشارت القناة إلى أن الجيش“قرر وضع 100 سائق من شركة إيغد "أكبر شركة نقل عام في إسرائيل" من فرع حيفا في وضع الاستعداد بهدف تقصير وقت الوصول إلى النقاط المختلفة، حتى يكونوا جاهزين لأي مهمة".
وقالت إن نجمة داود الحمراء (الإسعاف الإسرائيلية) قررت أيضا "رفع التأهب إلى المستوى 4 وهو أعلى مستوى".
وأضافت: "تم تجهيز جميع فرق الإسعاف وهي على استعداد للانتشار حسب الحاجة في جميع أنحاء البلاد".
والجمعة، أكد "حزب الله"، في بيان، اغتيال القائد العسكري إبراهيم عقيل، في هجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت.
وصباح السبت، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن 31 شهيدا بينهم 3 أطفال و7 نساء قضوا في الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية، إضافة إلى إصابة 68 شخصا.
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