انتهاء أولى مراحل مشروع الحد من حرائق المباني السكنية والتجارية في الشارقة

أعلنت بلدية مدينة الشارقة الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروعها الذي يستهدف الحد من خطر الحرائق في الأبراج والمباني السكنية والتجارية حيث يشمل المشروع إزالة ألواح الألمنيوم القابلة للاحتراق من 40 برجاً، مع بدء عملية الاستبدال بمواد مقاومة للاحتراق، وتم إنجاز وتسليم 10 مبانٍ بعد استكمال العمل عليها بالكامل.

وأكد المهندس يعقوب الزرعوني، مدير إدارة الهندسة ورقابة المباني، أن المشروع يجسد حرص إمارة الشارقة على تحقيق أعلى مستويات الأمان والسلامة لسكانها، وأوضح أن الحكومة تولت تمويل المشروع بالكامل، بتكلفة تصل إلى 100 مليون درهم، ويتم تنفيذه وفق جدول زمني محدد بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين.

وأوضح أنه يتم تنفيذ المشروع على 4 مراحل، حيث يتم التواصل مع ملاك البنايات وعرض التصاميم النهائية لكل مبنى قبل الشروع في التنفيذ، مؤكداً على سير الجهود المستمرة للانتهاء من المشروع بحلول الربع الأول من العام المقبل.

ولفت إلى أن المشروع يأخذ في الاعتبار عوامل هندسية عدة، مثل ارتفاع المباني واحتياجات إصلاح الأسطح ومعالجة البروزات، مما يتطلب عملاً دقيقاً ومستمراً.وأكد تجاوز التحديات اللوجستية، خصوصاً في الأبراج الشاهقة التي تصل إلى 40 طابقاً بفضل التخطيط الجيد.

منوهاً بأن البلدية تسعى إلى استكمال عملية إزالة الكسوة القابلة للاحتراق من 30 برجاً آخر بحلول نهاية العام الجاري أو مع بداية العام المقبل، وفقاً لظروف واحتياجات كل موقع مشيراً إلى أن هذه المبادرة ستؤدي إلى تقليص مخاطر الحرائق بنسبة تصل إلى 90 %.