الصباغ: التضامن النرويجي مع القضية الفلسطينية وصل إلى مرحلة غير مسبوقة

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN-قال عضو حزب العمال الحاكم في النرويج عبد الله الصباغ، إن التضامن النرويجي مع القضية الفلسطينية وصل إلى مرحلة غير مسبوقة.

وأضاف الصباغ في حديث لبرنامج "مع رئيس التحرير"، الذي يبثه تلفزيون فلسطين، أن الأحزاب النرويجية والأوروبية تعتبر القضية الفلسطينية قضية أساسية في حراكها السياسي.

وأكد أهمية اعتراف النرويج بدولة فلسطين ودور الخطوة في حماية حل الدولتين، مشيرا إلى أن العلاقة بين حكومتي النرويج واسرائيل في أسوأ مراحلها، بسبب سلوك حكومتها المتطرفة.

وأشار إلى أن مسألة المقاطعة فرض العقوبات على إسرائيل بسبب جرائمها بحق الشعب الفلسطيني مطروحة لدى السياسة والشارع النرويجي، ولفت إلى أن هناك توجها لدى صندوق الاستثمار النرويجي بمنع الاستثمار في أي شركة تدعم الاحتلال الاسرائيلي.

وفيما يتعلق بمواقف الأحزاب الأخرى في النرويج من القضية الفلسطينية، قال: إن مواقف الأحزاب النرويجية متفاوتة تجاه القضية الفلسطينية لعدة عوامل، باستثناء مسألة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، التي جرت بمصادقة البرلمان النرويجي.

وشدد الصباغ على ضرورة وضع استراتيجية شاملة للتعاون بين أصدقاء القضية الفلسطينية والأحزاب السياسية الأوروبية المتضامنة معها، لتوضيح كيفية طرح القضية الفلسطينية في الأروقة السياسية، وحشد الدعم الدولي لها.

وأدان الهجوم الاسرائيلي على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، مؤكدا أن النرويج من أكبر الداعمين للمنظمة الأممية، لضمان الخدمات الإنسانية التي تقدمها للاجئين.

وأكد أن العالم أصبح يدرك حقيقة ادعاءات إسرائيل بأنها هي الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، بسبب حرب الإبادة التي تنفذها في غزة وجرائمها في الضفة الغربية وانتهاكاتها بحق مدينة القدس والمقدسات الاسلامية والمسيحية.

وشدد الصباغ على ضرورة مواجهة قرصنة الحكومة الاسرائيلية لأموال الشعب الفلسطيني، والضغط عليها للإفراج عنها، داعيا إلى استمرار الدعم المادي والسياسي للشعب الفلسطيني.