وزير الصحة اللبناني: 70 شهيدا في قصف مبنى في الضاحية الجنوبية وانفجارات أجهزة النداء

(MENAFN
- Palestine News Network
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بيروت / PNN- أعلن وزير
الصحة اللبناني فراس الأبيض، أن قصف
مبنى في الضاحية الجنوبية وانفجارات أجهزة النداء واللاسلكي في لبنان، أسفرا عن استشهاد 70 مواطنا.
وأوضح الوزير اللبناني في مؤتمر صحفي اليوم السبت، أن الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية، اسفرت عن استشهاد 31 مواطنا بينهم 3 أطفال و7 نساء، إضافة إلى إصابة 68 آخرين.
وأشار إلى أن انفجارات أجهزة النداء واللاسلكي في لبنان اسفرت عن استشهاد 39 مواطنا وإصابة 770 بينهم 152 ما زالوا في العناية المركزة.
ووصف الأبيض الاعتداء الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية أمس بجريمة حرب.
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