وزير الصحة اللبناني: 70 شهيدا في قصف مبنى في الضاحية الجنوبية وانفجارات أجهزة النداء

MENAFN - Palestine News ) بيروت / PNN- أعلن الصحة اللبناني فراس الأبيض، أن مبنى في الضاحية الجنوبية وانفجارات أجهزة النداء واللاسلكي في لبنان، أسفرا عن استشهاد 70 مواطنا.

وأوضح الوزير اللبناني في مؤتمر صحفي اليوم السبت، أن الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية، اسفرت عن استشهاد 31 مواطنا بينهم 3 أطفال و7 نساء، إضافة إلى إصابة 68 آخرين.

وأشار إلى أن انفجارات أجهزة النداء واللاسلكي في لبنان اسفرت عن استشهاد 39 مواطنا وإصابة 770 بينهم 152 ما زالوا في العناية المركزة.

ووصف الأبيض الاعتداء الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية أمس بجريمة حرب.

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