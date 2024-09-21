الاحتلال يعتقل 20 مواطنا من الضفة

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN- قال نادي الأسير، إن قوات الاحتلال اعتقلت يوم أمس واليوم السبت (20) مواطنا على الأقل من الضّفة، بينهم معتقلون محررون.

وتوزعت عمليات الاعتقال على محافظات: الخليل، وجنين، وقلقيلية، والقدس.

وأشار نادي الأسير الى أن قوات الاحتلال تواصل خلال حملات الاعتقال تنفيذ عمليات التحقيق الميداني في البلدات، إضافة إلى الاعتداءات والتهديدات بحقّ وعائلاتهم، إلى جانب التّخريب والتّدمير في منازل المواطنين.

ووفق نادي الأسير، فإن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 10 آلاف و800 مواطن من الضّفة، بما فيها القدس، منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء شعبنا، في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.