الاحتلال يقتحم قرية المزرعة الشرقية شرق رام الله
التاريخ
9/21/2024 6:11:43 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله / PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، بلدة المزرعة الشرقية، شرق رام الله.
وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وسيرت آلياتها العسكرية في شوارعها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.
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