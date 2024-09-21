أخطرها الحرب الشاملة.. 3 سيناريوهات للتصعيد بين إسرائيل وحزب الله

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN- توقعت صحيفة "التايمز" أن يقود الصراع المتصاعد بين إسرائيل و"حزب الله"، في ضوء الهجمات والاغتيالات الأخيرة، إلى حرب واسعة ستكون الأولى منذ عام 2006، وهو ما وصفته بالسيناريو الأخطر، من بين 3 سيناريوهات متوقعة.

وقال التقرير إنه على الرغم من أن حرب 2006 انتهت دون تحقيق النصر بينما اضطر المدنيون الإسرائيليون إلى الاحتماء لأسابيع من "حزب الله"، إلا أن الحرب، التي دمرت البنية التحتية اللبنانية، ساعدت في ردع "حزب الله" وكسبت إسرائيل السلام على حدودها الشمالية حتى أكتوبر الماضي، عندما بدأ "حزب الله" حملة من الهجمات الصاروخية لدعم "حماس" في غزة.

ورأى التقرير، نقلا عن إران عتصيون، النائب السابق لرئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، أن 3 سيناريوهات يمكن أن تتكشف في الأيام المقبلة بين إسرائيل والميليشيا اللبنانية.

استمرار المناوشات

وأول هذه السيناريوهات هو استمرار الطرفين بما كانا يفعلانه خلال الشهور الماضية، لكن بوتيرة أعلى وأشد كثافة، حيث اتبعت الأشهر العشرة الماضية من الصراع إلى حد كبير بعض القواعد الأساسية، ويقوم "حزب الله" بكبح إطلاق الصواريخ على شمال إسرائيل ذي الكثافة السكانية المنخفضة ويتجنب المدن الكبرى مثل حيفا وتل أبيب، في حين تقوم إسرائيل باحتواء عملياتها الانتقامية في الجنوب ووادي البقاع، ومعاقل الحزب في وسط لبنان.

وأشار حسن نصر الله، أمين عام "حزب الله"، هذا الأسبوع إلى أن الاتفاق غير المعلن قد انهار بعد أن فجرت إسرائيل الآلاف من أجهزة الاتصالات المفخخة التي يستخدمها عناصر الحزب، ما أسفر عن مقتل العشرات وأذل الميليشيا بشدة، وفق التقرير.



وأضافت الصحيفة البريطانية أن السيناريو الثاني يتمثل في ذهاب إسرائيل إلى عملية أوسع مع غزو محدود.

وقال عتصيون: "يمكن لإسرائيل أن تقرر الاستفادة من نجاحها الأولي ومحاولة تغيير قواعد اللعبة وتهيئة الظروف لتسوية محتملة يمكن بموجبها لسكان الشمال العودة إلى منازلهم".

وتابع أنه "يمكن لإسرائيل أن تشن عملية أوسع نطاقاً، بما في ذلك غزو محدود للبنان، على أمل أن تمارس ضغطاً كافياً على "حزب الله" لتغيير موقفه في المفاوضات".

وأشار التقرير إلى أنّ إسرائيل تُطالب أن يسحب "حزب الله" مقاتليه إلى الجانب الشمالي من نهر الليطاني، على بعد حوالي 30 كيلومترا من الحدود، تماشيًا مع قرار الأمم المتحدة الذي دعا إلى وقف إطلاق النار عام 2006.

السيناريو الأخطر

وأوضح التقرير أن السيناريو الثالث، الذي يمكن اعتباره الأخطر، يتمثل في شن حرب شاملة لتدمير "حزب الله"، القوة المتمرسة في القتال والتي تمتلك ترسانة تزيد على 150 ألف صاروخ وقذيفة، وإلحاق الضرر بمؤيديه الإيرانيين.

وقال عتصيون إن "هناك في إسرائيل، اليمين المتطرف في الحكومة، الذي يرى ما حدث خلال الأيام القليلة الماضية فرصة تاريخية للقضاء على تهديد "حزب الله" وربما حتى توجيه ضربة خطيرة لإيران".

وأكد التقرير أن "العقول الراجحة في إسرائيل ترى السيناريو الثالث غير واقعي وصعب التحقيق وينطوي على مخاطر كبيرة"، ودعت الجيش الإسرائيلي إلى "الاستمرار في التركيز على غزة وتجنب التصعيد غير المدروس مع حزب الله" وفق قولها.