شهداء وجرحى في قصف للاحتلال على مدرسة تؤوي نازحين في حي الزيتون

(MENAFN
- Palestine News Network
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غزة / PNN- استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، اليوم السبت، في قصف
لقوات الاحتلال الإسرائيلي، على حي الزيتون من مدينة غزة.
وأفادت مصادر محلية، باستشهاد 13 مواطنًا في قصف للاحتلال استهدف مدرسة تؤوي نازحين في حي الزيتون جنوب مدينة غزة. فيما أصيب آخرون جراء استهداف مدرسة الفلاح بالحي ذاته، جرى نقلهم الى المستشفى المعمداني.
كما أصيب ثمانية مواطنين جراء قصف الكلية الجامعية غرب خان يونس جنوب قطاع غزة.
وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجو منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر من 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 41 ألفا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، فيما بلغت حصيلة الإصابات 95 ألفا، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.
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