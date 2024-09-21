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شهداء وجرحى في قصف للاحتلال على مدرسة تؤوي نازحين في حي الزيتون

9/21/2024 6:11:42 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة / PNN- استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، اليوم السبت، في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي، على حي الزيتون من مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد 13 مواطنًا في قصف للاحتلال استهدف مدرسة تؤوي نازحين في حي الزيتون جنوب مدينة غزة. فيما أصيب آخرون جراء استهداف مدرسة الفلاح بالحي ذاته، جرى نقلهم الى المستشفى المعمداني.

كما أصيب ثمانية مواطنين جراء قصف الكلية الجامعية غرب خان يونس جنوب قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجو منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر من 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 41 ألفا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، فيما بلغت حصيلة الإصابات 95 ألفا، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

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