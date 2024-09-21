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دعوى قضائية ضد «سبايس إكس» بتهمة التعدي على ممتلكات خاصة

9/21/2024 6:00:22 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أقام مبتكرو لعبة «كاردز أغينست هيومانيتي» دعوى قضائية على شركة «سبايس إكس» التي يملكها إيلون ماسك، بتهمة الاستغلال غير القانوني لأرض يملكونها على الحدود بين تكساس والمكسيك.

وطالب المدّعون بتعويض مقداره 15 مليون دولار من الشركة التي قالوا إنها استخدمت الأرض لرمي «حصى ونفايات مرتبطة بابتكاراتها الفضائية ولركن جرارات».

وأوضحوا، في منشور عبر موقع إلكتروني، أن «شركة سبايس إكس كانت تصنّع أداة أو مركبة فضائية في مكان قريب من الأرض، واعتبرت أن بإمكانها رمي نفاياتها على أرضنا الجميلة من دون الحصول على موافقتنا».

وأضافوا: «بعدما واجهناها، أعطتنا مهلة 12 ساعة لقبول عرض تافه بأقل من نصف قيمة أرضنا». ورفض المدّعون العرض ثم اتخذوا إجراءات قانونية في تكساس.

وتقع هذه الأرض على الحدود مع المكسيك. واشترتها «كاردز أغينست هيومانيتي» عام 2017 لمنع بناء جدار مناهض للمهاجرين كان يدعو دونالد ترامب إلى تشييده آنذاك. وتمكّنت الشركة من شراء الأرض لقاء آلاف الدولارات، بعد حملة جمع للتبرعات.

وقال المدّعون، عبر الموقع الإلكتروني: «قدّم لنا 150 ألف شخص أموالهم التي حصّلوها بعد مشقة وتعب، وفي المقابل أقسمنا على حماية هذه الأرض من المليارديرات العنصريين ومشاريعهم الغبية».

وتابعوا: «وعدنا باستخدام كل أداة قانونية مُتاحة لنا لحماية هذه الأرض من الحقيرين كترامب وماسك».

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