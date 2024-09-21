الاستثمار الرياضي في دبي.. رؤى استراتيجية وريادة عالمية

يمثل الاستثمار الرياضي، أبرز المستهدفات الأساسية في الاستراتيجية الوطنية للرياضة2031، التي تنص على ضرورة مساهمة القطاع بـ0.5% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للإمارات بما يعادل 8 أضعاف الموجود حالياً.

وتحولت دبي إلى مركز عالمي يوفر فرصاً لا مثيل لها في الاستثمار والنمو، ويساهم في زيادة الناتج المحلي المستهدف، وقد عزز هذا التوجه مجموعة من المبادرات الحكومية الاستراتيجية في قطاع الرياضة، ووفرة مشروعات القطاع الخاص، والابتكارات التكنولوجية في مجال الرياضة.

وتستضيف دبي سنوياً عدداً كبيراً من الفعاليات والبطولات الرياضية العالمية والقارية والدولية ذات التأثير الترويجي والعائد الاقتصادي الكبير، ومن بينها بطولات دولية نشأت في دبي وبات اقتران اسم دبي بها علامة تجارية مميزة.

ويأتي في مقدمة هذه القائمة، كأس دبي العالمي، أحد أغنى سباقات الخيول في العالم الذي يقام بشكل سنوي منذ عام 1996، واكتسب مكانة عالية مميزة، وزادت شهرته بعدما انتقل إلى "ميدان" منذ عام 2010.

ويستقطب هذا الحدث الآلاف من عشاق هذه الرياضة حول العالم، وهو ما يمكن أن يجسده ذلك من تأثير على الاقتصاد المحلي من خلال السياحة، والإقامة، والتنقلات والتسوق.

كما تضم قائمة البطولات والفعاليات الكبرى ذات التأثير السياحي والاقتصادي الواضح، بطولات موانئ دبي ودبي ديزرت كلاسيك للجولف، والتي يشارك فيها نخبة أبطال العالم، وتستقطب عشاقها من محبي هذه اللعبة، الذين يحضرون خصيصاً إلى دبي من كل بقاع العالم.

والأمر نفسه بالنسبة لبطولات التنس، وعلى رأسها بطولتا سوق دبي الحرة للتنس للرجال والسيدات، التي تعد واحدة من أهم الأحداث السنوية على أجندة رابطتي محترفي ومحترفات اللعبة، وتستقطب المصنفين والمصنفات الأوائل على العالم.

وتضم القائمة أيضاً بطولات للرياضات الجوية في "سكاي دايف"، والرجبي والكريكيت، والرياضات الشتوية، والسباحة، وسباقات الدراجات في المضمار وعلى الطرق، وبطولة دبي الدولية للجواد العربي، وسباعيات دبي للرجبي، وماراثون دبي للجري.

كما تشمل القائمة مجموعة من بطولات العالم والبطولات الدولية التي نالت فيها دبي ثقة الاتحادات الدولية والقارية والإقليمية لتنظيم فعاليتها، مثل كرة القدم الشاطئية في بطولة القارات الشاطئية ومونديال الشاطئية، وكرة السلة والكاراتيه والمبارزة والبادل، ورالي دبي الصحراوي والبادل تنس والريشة الطائرة العالمية، وغيرها، وجميعهم اقترن باسم دبي.

وساهم في نجاح هذه الفعاليات وجود قاعدة ضخمة من المنشآت والمرافق الرياضية والبنية الأساسية العملاقة المقامة وفق أحداث المواصفات العالمية.

ويبرز الدور الحكومي في تطوير البنية التحتية، بوجود مدن رياضية متكاملة مثل مدينة دبي الرياضية، التي تعد واحدة من أهم مدن المجتمعات العمرانية الذكية ذات الهوية الرياضية متكاملة المرافق والمنشآت، والتي تضم فنادق ومرافق رياضية متنوعة، وكذلك وجود منشآت رياضية متكاملة تغطي دبي بالكامل، تم تأسيسها وفق أحدث المواصفات العالمية مثل "مضمار ميدان" و"مجمع حمدان الرياضي" أكبر مركز للرياضات المائية في العالم.

وتضم دبي مجموعة من الملاعب والصالات والمضامير فائقة الجودة، مثل استادات آل مكتوم، وراشد، وزعبيل، ومكتوم بن راشد، وملعب سوق دبي الحرة بالقرهود والذي تقام عليه منافسات التنس والبادل، وملاعب "ذا سيفنز"، ومجمع ند الشبا الرياضي وحوض ديف دبي ومضمار دبي للدراجات الهوائية، وميدان "المرموم" لسباقات الهجن.

كما اهتمت المدينة بالمنشآت الرياضية لأصحاب الهمم، وحصلت على لقب مدينة صديقة لأصحاب الهمم، في ظل اهتمامها بالأندية الخاصة لهذه الفئة، ويأتي نادي دبي لأصحاب الهمم على رأس هذه المنشآت.

وانضمت إلى كوكبة المنشآت الرياضية في المدينة مؤخراً، قاعة "كوكا كولا أرينا"، وجهة الفعاليات الترفيهية والرياضية المتميزة في دبي، التي باتت مقراً لمجموعة من الفعاليات والبطولات الرياضية الكبرى.

وامتد التأثير الإيجابي لهذه البطولات والمنشآت إلى القطاعات المرتبطة بها مثل الفنادق والمطاعم ومنافذ البيع والتجزئة وخدمات النقل ومراكز الترفيه والتسلية وغيرها التي باتت تشهد زيادة في الأعمال خلال فترات إقامة هذه الفعاليات.

ويلعب مجلس دبي الرياضي، دوراً محورياً في تنظيم الفعاليات الرياضية المحلية الدولية، وتحفيز الاقتصاد المحلي، وجذب الاهتمام والترويج الدولي، حيث يمتد النهج إلى شراكات متعددة مع الكيانات الخاصة، وتشجيع الاستثمارات في الأكاديميات الرياضية ومراكز التدريب وشركات إدارة الفعاليات.