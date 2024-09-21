أبرزهم «لو فيغارو» و«لوكيب».. 22 شركة فرنسية تقاضي «غوغل» وتطالب بتعويضات مليار يورو بسبب الإعلانات

تعتزم سبع مجموعات إعلامية فرنسية مقاضاة شركة غوغل ومطالبتها بتعويضات تتجاوز مليار يورو، بعد اتهام الشركة الأمريكية العملاقة بممارسة سياسات احتكارية في سوق الإعلانات الرقمية، وفق تقرير إعلامي.

وقالت خدمة «مايند ميديا» إن المجموعات السبع تمثل 22 شركة، إما بدأت أو على وشك البدء بالإجراءات القانونية.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن غرّمت هيئة مراقبة المنافسة الفرنسية شركة غوغل 220 مليون يورو في يونيو لإعطاء محرك البحث الأفضلية لخدماته الخاصة في قطاع الإعلان عبر الإنترنت.

ونقل التقرير عن مارك فوييه، الرئيس التنفيذي لـ«لو فيغارو»، قوله إن «غوغل أدينت بوضوح بممارسة سلوك ضد المنافسة. وقد أعلنت هيئة المنافسة الفرنسية أن غوغل أعطت لسنوات الأفضلية لحلولها الخاصة على حساب منافسيها».

وأضاف أنه يعتقد أن مجموعته كانت «ضحية» هذا السلوك، وبالتالي هناك سعي للحصول على «تعويضات».

والمدعون هم: «لو فيغارو» و«سيبا/ويست فرانس» و«بريزما ميديا» و«ليزيكو لوباريزيان» و«أدفينتا/لوبونكوان» و«سي أم آ ميديا» و«ليكيب».

وعقدت جلسات استماع أولية في أوائل سبتمبر لتحديد جدول المحاكمة في المحكمة التجارية في باريس، وقد تستمر الإجراءات من عامين إلى ثلاثة.

وتخضع ممارسات غوغل في مجال الإعلانات الرقمية للتحقيق أيضاً في بريطانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وفي أوائل سبتمبر، خلصت هيئة مراقبة المنافسة في بريطانيا في نتائج أولية إلى أن غوغل استخدمت «ممارسات مناهضة للمنافسة»، معربةً عن اعتقادها بأنها «قد تضر بآلاف الناشرين والمعلنين في بريطانيا».

واعتبر نائب رئيس وحدة الإعلانات العالمية في غوغل، دان تايلور، أن القضية «تعتمد على تفسيرات خاطئة» للقطاع.

وأفادت شركة «ألفابيت»، مالكة غوغل، أخيراً أن إيرادات الإعلانات عبر محركات البحث على الانترنت ارتفعت إلى 48,5 مليار دولار في الربع الثاني من هذا العام.