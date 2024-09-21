الإمارات تستضيف اجتماع «آسيا والمحيط الهادئ لمكافحة غسل الأموال» للمرة الأولى بالمنطقة

(MENAFN
- Al-Bayan)
تستضيف اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة في الإمارات، غداً في أبوظبي، الاجتماع السنوي ومنتدى المساعدة الفنية والتدريب لمجموعة آسيا والمحيط الهادئ لمكافحة غسل الأموال لعام 2024.
وتعدّ هذه هي المرة الأولى التي يُعقد فيها الاجتماع السنوي للمجموعة في منطقة الشرق الأوسط، تأكيداً لدور دولة الإمارات والتزامها بتعزيز الشراكات الدولية في مكافحة الجريمة المالية.
وتمثل مجموعة آسيا والمحيط الهادئ 42 ولاية قضائية في المنطقة، إضافة إلى 8 ولايات مراقبة و33 منظمة مراقبة.
الجدير بالذكر أن الإمارات
انضمت لمجموعة آسيا والمحيط الهادئ لمكافحة غسل الأموال في يوليو من العام الماضي، وذلك كأول دول عربية تنضم للمجموعة.
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