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الإمارات تستضيف اجتماع «آسيا والمحيط الهادئ لمكافحة غسل الأموال» للمرة الأولى بالمنطقة

9/21/2024 5:26:28 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

تستضيف اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة في الإمارات، غداً في أبوظبي، الاجتماع السنوي ومنتدى المساعدة الفنية والتدريب لمجموعة آسيا والمحيط الهادئ لمكافحة غسل الأموال لعام 2024.

وتعدّ هذه هي المرة الأولى التي يُعقد فيها الاجتماع السنوي للمجموعة في منطقة الشرق الأوسط، تأكيداً لدور دولة الإمارات والتزامها بتعزيز الشراكات الدولية في مكافحة الجريمة المالية.

وتمثل مجموعة آسيا والمحيط الهادئ 42 ولاية قضائية في المنطقة، إضافة إلى 8 ولايات مراقبة و33 منظمة مراقبة.

الجدير بالذكر أن الإمارات
انضمت لمجموعة آسيا والمحيط الهادئ لمكافحة غسل الأموال في يوليو من العام الماضي، وذلك كأول دول عربية تنضم للمجموعة.

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