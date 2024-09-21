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ممثل الأمير يستقبل أعضاء وفد الكويت بالأمم المتحدة والوفد المساند لدورة الجمعية العامة

9/21/2024 5:20:24 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) استقبل ممثل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، اليوم السبت، في المقر الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة في مدينة نيويورك وبحضور وزير الخارجية عبدالله علي اليحيا كلا من أعضاء وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والوفد المساند للدورة ال79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

حضر اللقاء مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح وسفيرة دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الامريكية الشيخة الزين صباح الناصر الصباح والمندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة السفير طارق محمد البناي.

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