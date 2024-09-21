ممثل الأمير يستقبل أعضاء وفد الكويت بالأمم المتحدة والوفد المساند لدورة الجمعية العامة

(MENAFN
- Al-Anbaa)
استقبل ممثل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، سمو ولي العهد
الشيخ صباح الخالد، اليوم السبت، في المقر الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة في مدينة نيويورك وبحضور وزير
الخارجية عبدالله علي اليحيا كلا من أعضاء وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والوفد المساند للدورة ال79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
حضر اللقاء مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح وسفيرة دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الامريكية الشيخة الزين صباح الناصر الصباح والمندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة السفير طارق محمد البناي.
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