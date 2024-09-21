«بخاخ» مضاد للإنفلونزا لقاح جديد تجيزه الولايات المتحدة الأمريكية

أجازت الولايات المتحدة، أمس، أول لقاح مضاد للإنفلونزا على شكل رذاذ للأنف يمكن للشخص أخذه بنفسه من دون الحاجة إلى مساعدة متخصص في المجال الصحي.

ولقاح «فلوميست» من إنتاج مجموعة «أسترازينيكا»، وكانت r] أجازته إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية (إف دي إيه) منذ سنوات عدة للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 2 و49 عاماً.

وبما أنّ الأطفال لا يستطيعون أخذ اللقاح بأنفسهم، يمكن لأحد أفراد عائلتهم أو أي متخصص في المجال الصحي أن يوفره لهم.

ورحّب المسؤول في «إف دي إيه» بيتر ماركس بهذا «الخيار الجديد لتلقي لقاح آمن وفعّال ضد الإنفلونزا الموسمية، ومن المحتمل أن يكون أكثر عملية ومرونة ومُتاحاً بصورة أكبر للأفراد والعائلات».

وستبقى هناك حاجة إلى وصفة طبية للحصول على اللقاح عبر الصيدليات الإلكترونية، وفق «اف دي إيه». وأوضحت «أسترازينيكا» أنّ هذا الخيار سيكون متاحاً اعتباراً من الخريف المقبل.

وسيتضمّن اللقاح تعليمات لاستخدامه سبق أن خضعت لتقييم في دراسة للتأكد من أنها سهلة الفهم.

وقالت إيسكرا رايك من شركة «أسترازينيكا»، إن هذا الترخيص يُعدّ «خطوة مهمة نحو جعل اللقاحات مُتاحة بشكل أكبر».

ومن المحتمل أن يُسجَّل تأثير جانبي رئيسي للقاح الذي يحتوي على فيروس حي موهن، هو الحمى عند الأطفال من عمر 2 إلى 6 سنوات.

وسبق أن وُزّعت نحو 200 مليون جرعة في مختلف أنحاء العالم، بحسب للشركة.

ويمكن أن تكون الإنفلونزا خطرة على المجتمعات غير المستقرة، خصوصاً على المسنّين أو الأطفال الصغار. ويختلف كل موسم من حيث التبعات الصحية.

وتسببت الإنفلونزا في وفاة ما بين 4900 إلى 51 ألف شخص سنوياً بين عامَي 2010 و2023 في الولايات المتحدة، بحسب السلطات الصحية الأمريكية.