شرطة دبي تضبط 3779 سكوتر ودراجة هوائية كهربائية مخالفة

أكد العميد خبير عمر موسى عاشور، مدير مركز شرطة نايف بالنيابة في شرطة دبي، حرص القيادة العامة لشرطة دبي على نشر التوعية والثقافة المرورية لدى مستخدمي الطريق بهدف الحد من الظواهر والسلوكيات الخاطئة، بالإضافة إلى الحد من الحوادث المرورية والخسائر البشرية على الطرق، منوهاً باهتمام شرطة دبي بتعزيز الوعي بين جميع مستخدمي الطريق من "سائقين، وركاب، ومشاة" لتحقيق أعلى مستويات السلامة، ورفع مستوى الالتزام بالأنظمة والقوانين المرورية، وجعل طرق الإمارة أكثر أمناً.

وأوضح العميد عمر عاشور، أن شرطة دبي لا تدخر جهداً في تعزيز السلامة المرورية بين مستخدمي الطريق، وإشعارهم بالأمان من خلال تكثيف عمليات الضبط المروري الهادف إلى الحد من المخالفات المرورية، وضبط السائقين المُخالفين والمستهترين بأرواح الناس، والمساهمة في تحقيق الأهداف المنشودة من ضبط أمن الطرق وتقليل حوادث الوفيات فيها.

إحصائيات

وفي هذا السياق، قال العميد عمر عاشور إن مركز شرطة نايف أطلق حملة على لتعزيز الوعي باستخدام "السكوترات"، والدراجات الهوائية والكهربائية وضبط المخالفة منها في منطقة الاختصاص بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور منذ بداية العام الجاري، وأدت هذه الحملة إلى حجز 3779 سكوتر ودراجة هوائية وكهربائية في الـ 8 أشهر الماضية، منها 2286 دراجة هوائية، و771 دراجة كهربائية، و722 سكوتر.

خطورة كبيرة

وبين العميد عمر عاشور إن قيادة "الاسكوترات" والدرجات الهوائية والكهربائية، تشكل خطورة كبيرة على مستخدميها ومرتادي الطرق، لاسيما إذا تم استخدامها في الأماكن غير المخصصة لها، وقيادتها على الطرق العامة، الأمر الذي يتسبب في إرباك السائقين، لذلك تحرص شرطة دبي على سلامة مستخدمي تلك الوسائل وسلامة مستخدمي الطريق من خلال حملات التوعية المستمرة بشكل دوري، والتي تأتي تماشياً مع استراتيجية شرطة دبي الرامية إلى جعل الطرق أكثر أماناً.

إجراءات الأمن والسلامة

وشدد العميد عمر عاشور على أهمية التقيد بإجراءات الأمن والسلامة المتبعة عند قيادة "الاسكوترات" والدراجات الهوائية أو الكهربائية، ومن ضمنها قيادة الدراجة في المسارات التي تحددها سلطة الترخيص، وعدم قيادة الدراجة في المسارات المخصصة لرياضة الجري أو المشي، وعدم إضافة راكب على السكوتر الكهربائي أو أي شيء قد يؤدي إلى الإخلال بالتوازن، والتقيد بمتطلبات الأمن والسلامة المعتمدة من سلطة الترخيص عند قيادة الدراجة، والسير باتجاه حركة المرور دائماً وليس العكس والالتزام بالمسارات.

واكد على أهمية النزول من الدراجة أثناء العبور من معبر المشاة، وترك مسافة أمان كافية مع المركبات الأخرى والمشاة، وعدم إدخال إضافات أو تعديلات جوهرية على الدراجة، وعدم السماح بسحب الدراجة بأي مركبة أو سحب أي شيء بالدراجة، بالإضافة إلى استخدام الأنوار الخلفية والجانبية في الدراجة، وارتداء الخوذة، واستخدام الجاكيت الفسفوري، وتجنب القيادة ليلاً أو في الحالات الجوية المتقلبة.

الالتزام بالقواعد

ودعا العميد عمر عاشور سائقي الدراجات إلى ضرورة الالتزام بالقواعد والإرشادات المرورية، والتقيد بالطرق والمسارات المسموح القيادة فيها، وكذلك الالتزام بكافة مُتطلبات الأمن والسلامة والإرشادات واللوائح المُشار إليها في المناطق المسموح القيادة فيها لضمان حماية الناس.

مناشدة

وناشد العميد عمر عاشور أفراد المجتمع عند رصد ظواهر سلبية أو سلوكيات خطرة الإبلاغ عنها من خلال خدمة "عين الشرطة" عبر تطبيق شرطة دبي على الهواتف الذكية، أو الاتصال على خدمة "كلنا شرطة" على الرقم 901، مُتمنياً السلامة للجميع.