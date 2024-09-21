النادي الكويتي لسباقات الهجن يدشن موسمه المحلي (2024/2025) بإقامة السباق الافتتاحي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 21 - 9 (كونا)-- دشن النادي الكويتي لسباقات الهجن صباح اليوم السبت الموسم الرياضي
المحلي (2024 / 2025) بمضمار الشهيد فهد الأحمد في النادي بإقامة السباق الافتتاحي الذي تضمن اقامة ثمانية اشواط خصصت للهجن من مختلف الاعمار لمسافات مختلفة بمشاركة محبي وهواة هذه الرياضة الأصيلة.
وقال أمين سر النادي مسفر العجمي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب ختام منافسات اليوم الأول ان سباقات هذا الموسم ستقام على مدى 24 اسبوعا بمشاركة كبيرة من ملاك الهجن بالكويت مبينا ان أشواط اليوم الافتتاحي جاءت بمستوى فني جيد يبشر بموسم قوي.
واوضح العجمي ان النادي استعد جيدا لبدء السباقات لا سيما بتجهيز المضمار وكافة مرافق النادي لضمان إقامة السباقات التراثية في ظروف جيدة لملاك الهجن من أعضاء النادي منوها بتعاون الهيئة العامة للرياضة ووزارات الدولة ذات العلاقة في هذا الصدد.
وتوقع ان تتسم منافسات الهجن هذا العام بقوة كبيرة كون ان ملاك الهجن بالكويت يمتلكون سلالات طيبة متمنيا لهم تحقيق أفضل النتائج سواء على الصعيد المحلي او في مشاركاتهم المقبلة في البطولات الدولية التي ستقام بالدول الخليجية والعربية على مدار الموسم واهمها بطولة الكويت الدولية.
وأسفرت نتيجة الاشواط الثمانية عن تتويج الهجن (مكلف) لمالكه سعد الرشيدي بالمركز الأول في الشوط الرئيسي لسباق اليوم على كأس النادي في حين فازت كل من الهجن (بروق) و (آمال) و(متعب) و(نجلا) و(مروع) و(سمحة) و(ختال) بالمراكز الأولى لباقي الأشواط السبعة. (النهاية)
ف ش ا / ط م ا
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