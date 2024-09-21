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النادي الكويتي لسباقات الهجن يدشن موسمه المحلي (2024/2025) بإقامة السباق الافتتاحي

9/21/2024 5:03:35 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 21 - 9 (كونا)-- دشن النادي الكويتي لسباقات الهجن صباح اليوم السبت الموسم الرياضي المحلي (2024 / 2025) بمضمار الشهيد فهد الأحمد في النادي بإقامة السباق الافتتاحي الذي تضمن اقامة ثمانية اشواط خصصت للهجن من مختلف الاعمار لمسافات مختلفة بمشاركة محبي وهواة هذه الرياضة الأصيلة.
وقال أمين سر النادي مسفر العجمي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب ختام منافسات اليوم الأول ان سباقات هذا الموسم ستقام على مدى 24 اسبوعا بمشاركة كبيرة من ملاك الهجن بالكويت مبينا ان أشواط اليوم الافتتاحي جاءت بمستوى فني جيد يبشر بموسم قوي.
واوضح العجمي ان النادي استعد جيدا لبدء السباقات لا سيما بتجهيز المضمار وكافة مرافق النادي لضمان إقامة السباقات التراثية في ظروف جيدة لملاك الهجن من أعضاء النادي منوها بتعاون الهيئة العامة للرياضة ووزارات الدولة ذات العلاقة في هذا الصدد.
وتوقع ان تتسم منافسات الهجن هذا العام بقوة كبيرة كون ان ملاك الهجن بالكويت يمتلكون سلالات طيبة متمنيا لهم تحقيق أفضل النتائج سواء على الصعيد المحلي او في مشاركاتهم المقبلة في البطولات الدولية التي ستقام بالدول الخليجية والعربية على مدار الموسم واهمها بطولة الكويت الدولية.
وأسفرت نتيجة الاشواط الثمانية عن تتويج الهجن (مكلف) لمالكه سعد الرشيدي بالمركز الأول في الشوط الرئيسي لسباق اليوم على كأس النادي في حين فازت كل من الهجن (بروق) و (آمال) و(متعب) و(نجلا) و(مروع) و(سمحة) و(ختال) بالمراكز الأولى لباقي الأشواط السبعة. (النهاية)

ف ش ا / ط م ا



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