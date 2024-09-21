الولايات المتحدة تحذر من تأثيرات التغير المناخي على الأمن القومي للبلاد

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 21 - 9 (كونا) -- حذرت الولايات المتحدة من تأثيرات التغير المناخي على الأمن القومي للبلاد موضحة أن لهذه الظاهرة "تأثيرات وخيمة على شعبنا واقتصاداتنا بشكل متزايد".
وقال البيت الابيض في بيان مساء امس الجمعة تعليقا على إطار عمل أمريكي جديد بشأن المناخ إنه يتعين على الولايات المتحدة التعامل مع التأثيرات "المتنامية" للتغير المناخي مشيرا إلى تضرر جوانب مختلفة من الحياة بهذه الظاهرة بما في ذلك القواعد العسكرية الأمريكية.
وأضاف البيان أن "المجتمعات الساحلية والقواعد العسكرية تتعرض للتهديد بسبب العواصف والفيضانات" مشيرا إلى أن "الحرارة الشديدة التي أصبحت الآن ظاهرة منتظمة مع كل صيف تكلف الأرواح وتقلل من الانتاجية وتلحق الضرر بالبنية الأساسية الحيوية".
وحذر من أن سلاسل الغذاء "الحيوية تواجه موجات جفاف تاريخية لم تعد قادرة على تلبية احتياجات الأمن الغذائي لمناطقها بانتظام وتدمر الحرائق القياسية الغابات وتنتشر في المجتمعات وتلوث الهواء".
وبين أن "التأثيرات المدمرة لأزمة المناخ أصبحت هي نفسها التهديدات المباشرة الجديدة التي يجب أن نحمي مجتمعاتنا منها" مشيرا إلى "أننا نشهد دورات من التأثيرات المناخية المتتالية وعدم الاستقرار المتزايد في الداخل وفي جميع أنحاء العالم".
وشدد البيان على أن أزمة المناخ "لها تأثيرات عميقة على الأمن القومي الأمريكي والمصالح الاقتصادية والاستراتيجية الأمريكية ومع تزايد الحاجة إلى استجابة جيشنا للكوارث فإننا نخاطر باستنزاف موارد الدفاع".
واعتبر أن "المخاطر المناخية تهدد الاستقرار طويل الأمد لحكوماتنا واقتصاداتنا وأمننا العالمي".
وقالت الأمم المتحدة إن التغير المناخي "ينعكس سلبا على التمتع بجميع حقوق الإنسان أو إعمالها وأن آثار تغير المناخ قد تأتي متفاوتة وغير متناسبة على مختلف الأفراد والجماعات وتؤثر على تحقيق أهداف التنمية المستدامة". (النهاية)
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