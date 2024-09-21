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الولايات المتحدة تحذر من تأثيرات التغير المناخي على الأمن القومي للبلاد

9/21/2024 5:03:35 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 21 - 9 (كونا) -- حذرت الولايات المتحدة من تأثيرات التغير المناخي على الأمن القومي للبلاد موضحة أن لهذه الظاهرة "تأثيرات وخيمة على شعبنا واقتصاداتنا بشكل متزايد".
وقال البيت الابيض في بيان مساء امس الجمعة تعليقا على إطار عمل أمريكي جديد بشأن المناخ إنه يتعين على الولايات المتحدة التعامل مع التأثيرات "المتنامية" للتغير المناخي مشيرا إلى تضرر جوانب مختلفة من الحياة بهذه الظاهرة بما في ذلك القواعد العسكرية الأمريكية.
وأضاف البيان أن "المجتمعات الساحلية والقواعد العسكرية تتعرض للتهديد بسبب العواصف والفيضانات" مشيرا إلى أن "الحرارة الشديدة التي أصبحت الآن ظاهرة منتظمة مع كل صيف تكلف الأرواح وتقلل من الانتاجية وتلحق الضرر بالبنية الأساسية الحيوية".
وحذر من أن سلاسل الغذاء "الحيوية تواجه موجات جفاف تاريخية لم تعد قادرة على تلبية احتياجات الأمن الغذائي لمناطقها بانتظام وتدمر الحرائق القياسية الغابات وتنتشر في المجتمعات وتلوث الهواء".
وبين أن "التأثيرات المدمرة لأزمة المناخ أصبحت هي نفسها التهديدات المباشرة الجديدة التي يجب أن نحمي مجتمعاتنا منها" مشيرا إلى "أننا نشهد دورات من التأثيرات المناخية المتتالية وعدم الاستقرار المتزايد في الداخل وفي جميع أنحاء العالم".
وشدد البيان على أن أزمة المناخ "لها تأثيرات عميقة على الأمن القومي الأمريكي والمصالح الاقتصادية والاستراتيجية الأمريكية ومع تزايد الحاجة إلى استجابة جيشنا للكوارث فإننا نخاطر باستنزاف موارد الدفاع".
واعتبر أن "المخاطر المناخية تهدد الاستقرار طويل الأمد لحكوماتنا واقتصاداتنا وأمننا العالمي".
وقالت الأمم المتحدة إن التغير المناخي "ينعكس سلبا على التمتع بجميع حقوق الإنسان أو إعمالها وأن آثار تغير المناخ قد تأتي متفاوتة وغير متناسبة على مختلف الأفراد والجماعات وتؤثر على تحقيق أهداف التنمية المستدامة". (النهاية)

ع س ج / م ع ح ع



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