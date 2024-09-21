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الأمم المتحدة تحذر من توسع الصراع في لبنان وسوريا بعد تفجيرات أجهزة الاتصال

9/21/2024 5:03:35 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 21 - 9 (كونا) -- حذرت الأمم المتحدة من خطر توسع دائرة العنف في لبنان وسوريا بعد انفجار عدد كبير من أجهزة الاتصال في البلدين الأمر الذي يشكل تهديدا خطيرا لاستقرار المنطقة بأكملها.
جاء ذلك في جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي مساء أمس الجمعة بناء على طلب من الجزائر العضو العربي الوحيد في المجلس حيث استمع خلالها إلى إحاطتين من وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روز ماري ديكارلو ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك حول التطورات الأخيرة في لبنان والمنطقة.
وقالت ديكارلو أمام اعضاء المجلس إن "الخطر الذي يهدد الأمن والاستقرار ليس في لبنان فقط بل في المنطقة ايضا".
وأضافت ديكارلو "مع اقترابنا من عام كامل من تبادل إطلاق النار شبه اليومي عبر الخط الأزرق وإراقة الدماء في غزة فقدنا الكثير من الأرواح ونزح الكثير من الناس ودمرت الكثير من سبل العيش" مشيرة الى اتساع نطاق الضربات وتبادل إطلاق النار عبر الخط الأزرق جنوب لبنان.
وتطرقت المسؤولة الأممية إلى انفجار العديد من أجهزة الاتصال (البيجر) في لبنان بشكل متزامن في مختلف أنحاء البلاد ووقوع انفجارات مماثلة في سوريا.
ولفتت ديكارلو الى أن المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين بلاسخارت على اتصال دائم بجميع الجهات المعنية لمواصلة الدفع نحو حل دبلوماسي مع التحذير من مغبة المزيد من التصعيد.
واضافت انه "في خضم السياق الإقليمي الهش لا تزال الحرب المدمرة في غزة مستمرة" مجددة دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى الإيقاف الفوري لإطلاق النار والإفراج غير المشروط عن جميع الأسرى بالإضافة الى زيادة المساعدات الإنسانية المقدمة الى القطاع.
من جانبه أعرب تورك في إحاطته عن جزعه إزاء اتساع وتأثير الهجمات التي وقعت يومي 17 و18 سبتمبر في لبنان جراء انفجار أجهزة الاتصال.
وقال تورك "أدى هذا الامر إلى إطلاق العنان للخوف والرعب على نطاق واسع بين الناس في لبنان الذين يعانون بالفعل من وضع متقلب بشكل متزايد منذ أكتوبر 2023 ويرزحون تحت وطأة أزمة اقتصادية حادة وطويلة الأمد" مشددا على ضرورة فتح تحقيق مستقل وشامل وشفاف حول ملابسات هذه التفجيرات الجماعية ومحاسبة من أمر ونفذ مثل هذا الاعتداء.
كما شدد على أن "هذا الأمر لا يمكن أن يكون هو الوضع الطبيعي الجديد" مشيرا إلى ان قواعد الحرب لها هدف أساسي يتمثل في حماية المدنيين بشكل فعال.
ونبه مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إلى أن "الاستهداف المتزامن لآلاف الأفراد سواء كانوا مدنيين أو أعضاء في جماعات مسلحة من دون معرفة من كان بحوزته الأجهزة المستهدفة وموقعها ومحيطها وقت الهجوم ينتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في حدود قابليته للتطبيق".
واعتبر أن "ارتكاب العنف بهدف نشر الرعب بين المدنيين يعد جريمة حرب" مجددا الدعوة إلى إجراء تحقيق مستقل شامل وشفاف في ملابسات هذه الانفجارات ومحاسبة من أمروا بتنفيذها ونفذوها.
وقال إن هذا الوضع المأساوي لا يمكن النظر إليه بمعزل عن كل ما سبق فهو مرتبط بالحرب في غزة والعنف المتصاعد في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية واستمرار الاحتلال الاسرائيلي للأرض الفلسطينية.
وأكد في هذا الصدد أن إنهاء الحرب في غزة وتجنب صراع إقليمي شامل يشكلان أولوية مطلقة وعاجلة داعيا الى ايقاف فوري لإطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل مستمر إلى جميع أنحاء القطاع والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأسرى المحتجزين في غزة.
وشدد تورك على أن الاعتقال التعسفي الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي لآلاف الفلسطينيين "يجب أن ينتهي".
وحذر من أن "الاستمرار على هذا المسار من خطاب الحرب الملتهب من جميع الأطراف والتصعيد العسكري المتهور لا يؤدي إلا إلى مزيد من الدمار" داعيا أطراف النزاع إلى إيقاف الأعمال العدائية على الفور.
وشدد تورك على أن "تعقيد هذه اللحظة والمخاطر التي يواجهها الناس في كل مكان تتطلب من المجتمع الدولي المزيد لتحقيق سلام دائم" لافتا الى أن "هذه الأزمة تتطلب شجاعة وقيادة سياسية". (النهاية)

ع س ت / ا ب خ



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