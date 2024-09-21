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وزير الخارجية اللبناني : تفجيرات أجهزة الاتصال أسلوب قتالي غير مسبوق في وحشيته

9/21/2024 5:03:35 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 21 - 9 (كونا) -- اعتبر وزير الخارجية والمغتربين اللبناني عبدالله بو حبيب تفجيرات أجهزة الاتصال (البيجر) التي وقعت في بلاده "أسلوبا قتاليا غير مسبوق في وحشيته وإرهابه" محملا الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تنفيذ تلك الهجمات.
جاء ذلك في جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي مساء أمس الجمعة بناء على طلب من الجزائر العضو العربي الوحيد في المجلس لبحث التطورات الأخيرة في لبنان والمنطقة.
وقال بو حبيب أمام أعضاء المجلس أن استهداف آلاف الأشخاص في مناطق واسعة في لبنان أثناء ممارستهم لحياتهم اليومية "ما هو إلا ارهاب وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وشرعية حقوق الإنسان ويصنف من دون أدنى شك كجريمة حرب".
وحذر في هذا الصدد من ممارسات الاحتلال التي "قد تؤدي إلى حرب إقليمية طاحنة تختلف عن كل سابقاتها من حيث رقعتها الجغرافية على امتداد الشرق الأوسط".
ودعا بوحبيب مجلس الأمن إلى إدانة هجمات الاحتلال بصورة واضحة واصفا إياها بأنها "اعتداء سافر" على سيادة لبنان وسلامة أراضيه و"خرق صارخ" لميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم (1701).
وختم كلمته بالقول "أعطوا السلام فرصة قبل فوات الأوان .. ألم يحن الوقت بعد لاختصار المسافات والعذابات علينا جميعا لنزرع بذور مستقبل أفضل لشعوبنا".
من جهته قال ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عمار بن جامع إن الاحتلال الإسرائيلي غير معني بالسلام ويدفع المنطقة نحو الحرب وتوسيع انتهاكاته للأراضي اللبنانية مشيرا في هذا الإطار إلى غارة شنها الاحتلال أمس الجمعة على الضاحية الجنوبية لبيروت.
وأضاف أن غارات الاحتلال على لبنان "تعكس عدم التزامه بالقوانين الدولية" مؤكدا ضرورة إعلاء مبادئ ومواثيق الأمم المتحدة.
وأعرب بن جامع أمام المجلس عن إدانته بأشد العبارات اعتداءات الاحتلال في لبنان مشددا على ان إنهاء الاحتلال "يمهد الطريق للسلم الدائم والاستقرار بالمنطقة".
وكانت (الوكالة الوطنية للاعلام) اللبنانية ذكرت مساء أمس الجمعة أن طائرة من طراز (إف 35) تابعة للاحتلال الإسرائيلي نفذت غارة جوية على منطقة (الرويس) في الضاحية الجنوبية لبيروت ما أدى إلى سقوط ثمانية قتلى و59 مصابا. (النهاية)

ع س ت / ض ح



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