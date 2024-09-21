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سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 53 سنتا ليبلغ 55ر75 دولار

9/21/2024 5:03:34 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 21 - 9 (كونا) -- انخفض سعر برميل النفط الكويتي 53 سنتا ليبلغ 55ر75 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الجمعة مقابل 08ر76 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 39 سنتا ليتحدد سعر التسوية عند 49ر74 دولار للبرميل في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 3 سنتات لتبلغ 92ر71 دولار.
وقالت هيئة السلامة وحماية البيئة الأمريكية يوم أمس الأول في التحديث النهائي لها عن الإعصار (فرانسين) إن نحو 6 بالمئة من إنتاج النفط الخام و10 في المئة من إنتاج الغاز الطبيعي في خليج المكسيك بالولايات المتحدة توقف عن العمل في أعقاب الإعصار.
وفي الصين تباطأ إنتاج المصافي للشهر الخامس على التوالي في أغسطس الماضي كما وصل نمو الناتج الصناعي إلى أدنى مستوى له في خمسة أشهر خلال الشهر ذاته. (النهاية)

خ م / ط م ا



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