سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 53 سنتا ليبلغ 55ر75 دولار

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 21 - 9 (كونا) -- انخفض سعر برميل النفط الكويتي 53 سنتا ليبلغ 55ر75 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الجمعة مقابل 08ر76 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 39 سنتا ليتحدد سعر التسوية عند 49ر74 دولار للبرميل في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 3 سنتات لتبلغ 92ر71 دولار.
وقالت هيئة السلامة وحماية البيئة الأمريكية يوم أمس الأول في التحديث النهائي لها عن الإعصار (فرانسين) إن نحو 6 بالمئة من إنتاج النفط الخام و10 في المئة من إنتاج الغاز الطبيعي في خليج المكسيك بالولايات المتحدة توقف عن العمل في أعقاب الإعصار.
وفي الصين تباطأ إنتاج المصافي للشهر الخامس على التوالي في أغسطس الماضي كما وصل نمو الناتج الصناعي إلى أدنى مستوى له في خمسة أشهر خلال الشهر ذاته. (النهاية)
خ م / ط م ا
MENAFN21092024000071011013ID1108699009
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