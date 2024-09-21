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مركز العجيري: كوكب (نبتون) في أقرب نقطة له من الأرض اليوم

9/21/2024 5:03:33 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 21 - 9 (كونا) -- قال مركز العجيري العلمي إن الكوكب العملاق الأزرق (نبتون) سيكون في أقرب نقطة له من الأرض اليوم السبت.
وأضاف المركز في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان وجه كوكب (نبتون) سيكون مضاء بالكامل بالشمس ما يجعله مرئيا طوال الليل وأكثر إشراقا ولمعانا من أي وقت آخر في السنة وهو أفضل وقت لمشاهدته وتصويره.
وتابع أن مشاهدة الظاهرة في سماء الكويت ممكنة من خلال استخدام تلسكوب صغير علما بأن (نبتون) يظهر كنقطة زرقاء صغيرة في جميع التلسكوبات باستثناء الكبير منها.
وأعلن البيان انه غدا الأحد سيشرق القمر في الساعة العاشرة مساء تقريبا مقترنا بالحشد النجمي الثريا ويمكن رؤية هذا الاقتران بالعين المجردة السليمة باتجاه الشرق مبينا انه يظل مرئيا إلى أن يختفي المشهد في شدة ضوء الشفق الصباحي مع شروق الشمس. (النهاية)

ز ه ر / ا ف ح



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