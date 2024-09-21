مركز العجيري: كوكب (نبتون) في أقرب نقطة له من الأرض اليوم

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 21 - 9 (كونا) -- قال مركز العجيري العلمي إن الكوكب العملاق الأزرق (نبتون) سيكون في أقرب نقطة له من الأرض اليوم السبت.
وأضاف المركز في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان وجه كوكب (نبتون) سيكون مضاء بالكامل بالشمس ما يجعله مرئيا طوال الليل وأكثر إشراقا ولمعانا من أي وقت آخر في السنة وهو أفضل وقت لمشاهدته وتصويره.
وتابع أن مشاهدة الظاهرة في سماء الكويت ممكنة من خلال استخدام تلسكوب صغير علما بأن (نبتون) يظهر كنقطة زرقاء صغيرة في جميع التلسكوبات باستثناء الكبير منها.
وأعلن البيان انه غدا الأحد سيشرق القمر في الساعة العاشرة مساء تقريبا مقترنا بالحشد النجمي الثريا ويمكن رؤية هذا الاقتران بالعين المجردة السليمة باتجاه الشرق مبينا انه يظل مرئيا إلى أن يختفي المشهد في شدة ضوء الشفق الصباحي مع شروق الشمس. (النهاية)
ز ه ر / ا ف ح
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