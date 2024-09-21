وزير الصحة يعلن تدشين المكتب الافتراضي للتعامل مع مرضى العلاج في الخارج

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 21 - 9 (كونا) -- أعلن وزير
الصحة الدكتور أحمد العوضي تدشين المكتب الصحي الافتراضي للتعامل مع مرضى العلاج في الخارج مؤكدا أن هذه الخدمة تمثل نقلة نوعية واضافة جديدة وفريدة في المنظومة الصحية.
وقال الوزير العوضي في تصريح للصحفيين عقب التدشين اليوم السبت ان هذه الخدمة تهدف إلى تسريع الوتيرة وسهولة الوصول من والى المريض المبتعث للعلاج فضلا عن سهولة التواصل مع المرضى في الدول التي لا يوجد بها مكاتب صحية وتسهيل الإجراءات مع سفارات دولة الكويت من خلال التعاون الإيجابي مع وزارات الخارجية في تلك الدول.
وأكد ان المكتب الصحي الافتراضي سيقلل التكلفة المالية على الدولة من خلال تقليل عدد المكاتب الصحية في الخارج مثلما حدث في الاردن مشيرا الى انه تجري دراسة فكرة تقليل أعداد الموظفين أو اغلاق بعض المكاتب مستقبلا.
وأوضح الوزير العوضي أنه تم تنفيذ البرنامج بعد اعتماده من مجلس الخدمة المدنية لافتا الى ان الوزارة بصدد التوسع في المكاتب الافتراضية التي تعمل على مدار الساعة مؤكدا ان ما يهم الوزارة هو التواصل مع المرضى في الخارج وتسريع علاجهم والوصول إليهم والانتقال من النظام الورقي الى النظام الرقمي وفقا لخطة منهجية مدروسة.
وأكد انه في القريب العاجل سيتم افتتاح العديد من المشاريع عبر إطلاق خطة استراتيجية الوزارة التي أصبحت شبه جاهزة وفي اللمسات الأخيرة مؤكدا الحرص على تطوير المنظومة الصحية بما يخدم المواطنين. (النهاية)
م ر ف / ا ف ح
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