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وزير الصحة يعلن تدشين المكتب الافتراضي للتعامل مع مرضى العلاج في الخارج

9/21/2024 5:03:33 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 21 - 9 (كونا) -- أعلن وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي تدشين المكتب الصحي الافتراضي للتعامل مع مرضى العلاج في الخارج مؤكدا أن هذه الخدمة تمثل نقلة نوعية واضافة جديدة وفريدة في المنظومة الصحية.
وقال الوزير العوضي في تصريح للصحفيين عقب التدشين اليوم السبت ان هذه الخدمة تهدف إلى تسريع الوتيرة وسهولة الوصول من والى المريض المبتعث للعلاج فضلا عن سهولة التواصل مع المرضى في الدول التي لا يوجد بها مكاتب صحية وتسهيل الإجراءات مع سفارات دولة الكويت من خلال التعاون الإيجابي مع وزارات الخارجية في تلك الدول.
وأكد ان المكتب الصحي الافتراضي سيقلل التكلفة المالية على الدولة من خلال تقليل عدد المكاتب الصحية في الخارج مثلما حدث في الاردن مشيرا الى انه تجري دراسة فكرة تقليل أعداد الموظفين أو اغلاق بعض المكاتب مستقبلا.
وأوضح الوزير العوضي أنه تم تنفيذ البرنامج بعد اعتماده من مجلس الخدمة المدنية لافتا الى ان الوزارة بصدد التوسع في المكاتب الافتراضية التي تعمل على مدار الساعة مؤكدا ان ما يهم الوزارة هو التواصل مع المرضى في الخارج وتسريع علاجهم والوصول إليهم والانتقال من النظام الورقي الى النظام الرقمي وفقا لخطة منهجية مدروسة.
وأكد انه في القريب العاجل سيتم افتتاح العديد من المشاريع عبر إطلاق خطة استراتيجية الوزارة التي أصبحت شبه جاهزة وفي اللمسات الأخيرة مؤكدا الحرص على تطوير المنظومة الصحية بما يخدم المواطنين. (النهاية)

م ر ف / ا ف ح



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