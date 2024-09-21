Saturday, 21 September 2024 01:00 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


(الهلال الأحمر) توقع مذكرة تعاون مع جمعية السدو لدعم المهارات الحرفية واليدوية للمرأة

9/21/2024 5:03:33 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 21 - 9 (كونا) -- وقعت جمعية الهلال الأحمر مع جمعية السدو الحرفية مذكرة تعاون للعمل على دعم ورعاية المهارات الحرفية واليدوية الخاصة بالمرأة ضمن برنامج (سند).
وقال نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الكويتي أنور الحساوي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم السبت ان برنامج (سند) يهدف إلى تأسيس وحدات عمل وانتاج لنسيج السدو التقليدي بالتعاون مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب حيث تم تخصيص مكتبة الجهراء العامة لتكون مقرا لهذا البرنامج.
واكد الحساوي ان مذكرة التعاون ستفتح آفاقا جديدة لتمكين النساء من خلال تعزيز قدراتهن الحرفية وإحياء فن السدو التقليدي الذي يمثل جزءا من تراث الكويت الغني.
واوضح ان الجمعية تسعى من خلال المذكرة الى دعم ورعاية المهارات اليدوية الخاصة بهذه الحرفة التقليدية وتمكينها فنيا وتقنيا واقتصاديا كما انها تسعى لتوسيع شراكاتها مع مختلف الجهات المحلية لتعزيز دورها في التنمية المجتمعية.
واضاف أن هذه المذكرة تأتي ايضا في إطار الشراكة المجتمعية التي تسعى إلى تعزيز الهوية الثقافية ودعم المبادرات التنموية التي تخدم شرائح المجتمع مبينا انه سيتم العمل في هذا البرنامج خلال عام من توقيع مذكرة التعاون.
وذكر ان التعاون مع جمعية السدو سيسهم في تعزيز دور الحرف التقليدية كأداة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية خاصة دعم الفئات الأكثر احتياجا من خلال توفير فرص عمل تتيح لهم تحسين حياتهم اليومية.
واكد الحساوي استمرار الجمعية في تطوير شراكاتها المجتمعية بما يتماشى مع استراتيجيتها الرامية إلى دعم الأسر المستضعفة وتعزيز الاستدامة لديها والاعتماد على الذات بالإضافة إلى دورها الإغاثي والإنساني خارج البلاد.
كما أكد ضرورة تعزيز مفهوم التنمية المستدامة من خلال تقديم حلول اقتصادية تعتمد على الحرف اليدوية التقليدية التي تعتبر جزءا لا يتجزأ من الهوية الثقافية الكويتية.
ووقع المذكرة نيابة عن جمعية السدو الحرفية رئيسة مجلس إدارتها الشيخة بيبي دعيج الجابر الصباح ونيابة عن رئيس مجلس ادارة جمعية الهلال الأحمر نائب رئيس مجلس الادارة أنور الحساوي. (النهاية)

ز ه ر / ا ف ح



MENAFN21092024000071011013ID1108699006

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث