(الهلال الأحمر) توقع مذكرة تعاون مع جمعية السدو لدعم المهارات الحرفية واليدوية للمرأة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 21 - 9 (كونا) -- وقعت جمعية الهلال الأحمر مع جمعية السدو الحرفية مذكرة تعاون للعمل على دعم ورعاية المهارات الحرفية واليدوية الخاصة بالمرأة ضمن برنامج (سند).
وقال نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الكويتي أنور الحساوي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم السبت ان برنامج (سند) يهدف إلى تأسيس وحدات عمل وانتاج لنسيج السدو التقليدي بالتعاون مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب حيث تم تخصيص مكتبة الجهراء العامة لتكون مقرا لهذا البرنامج.
واكد الحساوي ان مذكرة التعاون ستفتح آفاقا جديدة لتمكين النساء من خلال تعزيز قدراتهن الحرفية وإحياء فن السدو التقليدي الذي يمثل جزءا من تراث الكويت الغني.
واوضح ان الجمعية تسعى من خلال المذكرة الى دعم ورعاية المهارات اليدوية الخاصة بهذه الحرفة التقليدية وتمكينها فنيا وتقنيا واقتصاديا كما انها تسعى لتوسيع شراكاتها مع مختلف الجهات المحلية لتعزيز دورها في التنمية المجتمعية.
واضاف أن هذه المذكرة تأتي ايضا في إطار الشراكة المجتمعية التي تسعى إلى تعزيز الهوية الثقافية ودعم المبادرات التنموية التي تخدم شرائح المجتمع مبينا انه سيتم العمل في هذا البرنامج خلال عام من توقيع مذكرة التعاون.
وذكر ان التعاون مع جمعية السدو سيسهم في تعزيز دور الحرف التقليدية كأداة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية خاصة دعم الفئات الأكثر احتياجا من خلال توفير فرص عمل تتيح لهم تحسين حياتهم اليومية.
واكد الحساوي استمرار الجمعية في تطوير شراكاتها المجتمعية بما يتماشى مع استراتيجيتها الرامية إلى دعم الأسر المستضعفة وتعزيز الاستدامة لديها والاعتماد على الذات بالإضافة إلى دورها الإغاثي والإنساني خارج البلاد.
كما أكد ضرورة تعزيز مفهوم التنمية المستدامة من خلال تقديم حلول اقتصادية تعتمد على الحرف اليدوية التقليدية التي تعتبر جزءا لا يتجزأ من الهوية الثقافية الكويتية.
ووقع المذكرة نيابة عن جمعية السدو الحرفية رئيسة مجلس إدارتها الشيخة بيبي دعيج الجابر الصباح ونيابة عن رئيس مجلس ادارة جمعية الهلال الأحمر نائب رئيس مجلس الادارة أنور الحساوي. (النهاية)
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