أسعار الخضار والفواكة اليوم

MENAFN - Alghad Newspaper) بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم السبت، 3710 أطنان، منها 2331 طن خضار، و1178 طن فواكه، و200 طن من الورقيات.



وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15- 25 قرشا، والبصل الناشف بين 25-40، والبطاطا 40-70، والبندورة 10- 20، والجزر 40-69، والخيار 25-40، والزهرة 20-50، والليمون 35-60، والموز البلدي 50-85 قرشا.

