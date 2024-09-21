شركات غذائية أردنية تشارك بمعارض في دبي لتعزيز فرص التصدير



وبحسب بيان لجمعية المصدرين الأردنيين اليوم السبت، والتي تنسق المشاركة الأردنية، تعتبر المعارض الثلاثة من أهم الفعاليات الدولية نظرا لحجم المشاركة الواسعة بها من العارضين والتجار والزائرين من مختلف دول العالم.



يشار إلى أن المعارض الثلاثة منبثقة عن الخليج الغذائي، حيث الأول منها يتعلق بالحلويات والوجبات الخفيفة، والثاني يشمل العلامات التجارية الخاصة والترخيص، أما المعرض الثالث هو "جلفود جرين" الذي يقام للمرة الأولى على مستوى الشرق الأوسط ويختص في مجال تكنولوجيا الزراعة والمنتجات الزراعية كالخضار والفواكه والتمور، فيما يهدف إلى إتاحة الفرص للشركات العاملة ضمن هذا القطاع تسويق منتجاتهم.



وقال رئيس الجمعية احمد الخضري، إن المشاركة الأردنية بهذه المعارض التي تستمر لمدة 3 أيام، تأتي ضمن خطط وبرامج الجمعية للترويج وتمكين الصناعة الوطنية من دخول أسواق جديدة، إلى جانب الاطلاع على آخر التطورات العالمية في مجال التصنيع الغذائي.



وأضاف أن الجمعية تولي اهتماماً بالغاً بمشاركة الشركات الأردنية في المعارض الخارجية، مشيرًا إلى أن هذه المشاركة تعدّ ركيزة أساسية لتوسيع نطاق الصادرات الوطنية وزيادة تنافسيتها على المستوى العالمي.



وتابع "أن المعارض الخارجية تتيح فرصة ذهبية للشركات الأردنية لعرض قدراتها الإنتاجية والتقنية، إلى جانب فتح قنوات للتواصل مع شركاء محتملين من مختلف دول العالم"، مؤكدا أن الجمعية تسعى باستمرار إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمصدرين وتوسيع نطاق الدعم ليشمل توجيههم نحو الأسواق الأكثر طلبًا لمنتجاتهم.



وشدد الخضري على أهمية تمكين ودعم الشركات الصغيرة وتحفيزها على التصدير والتواجد بالأسواق الخارجية، للمساهمة في تطورها ونموها وزيادة قدرتها على التوسع وتوفير المزيد من فرص العمل للأردنيين.



وأشار إلى وجود تنسيق وتعاون مستمر بين الجمعية وغرفتي صناعة عمان والأردن، وشركة بيت التصدير، للمشاركة بالمعارض الخارجية وتنظيم البعثات التجارية، لزيادة وتنويع الصادرات الوطنية وتمكينها من دخول أسواق جديدة.



من جانبه، أكد مدير عام الجمعية حليم أبو رحمة، أهمية المشاركة في المعارض الخارجية كوسيلة استراتيجية لتعزيز الصادرات الأردنية والانفتاح على أسواق جديدة.



وأوضح أن الجمعية تعمل جاهدة على تمكين الشركات الأردنية من الاستفادة من الفرص المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية، من خلال تنظيم وتنسيق مشاركاتها في المعارض الدولية، مشيرا إلى أن المشاركة في المعارض الخارجية تتيح للمصدرين الأردنيين فرصة لعرض منتجاتهم وخدماتهم أمام جمهور عالمي، ما يسهم في تعزيز التبادل التجاري وإقامة شراكات جديدة.



وأكد أن الجمعية تعمل على توفير الدعم اللوجستي والفني للشركات المشاركة، لضمان تحقيق أقصى استفادة من هذه الفرص، مشيرا إلى أن الجمعية ستواصل العمل على تعزيز الحضور الأردني في الأسواق الدولية وتطوير العلاقات التجارية، بما يخدم الاقتصاد المحلي بالشاركة مع الجهات ذات العلاقة.



يذكر أن جمعية المصدرين التي تأسست عام 1988، تسعى لدعم تصدير منتوجات وخدمات القطاع الصناعي وتنفيذ النشاطات الهادفة لتنمية صادرات المملكة والمشاركة بالمعارض الدولية وعقد ندوات وحلقات نقاشية متخصصة.



ويشكل قطاع الصناعات الغذائية الأردنية 15 بالمئة من إجمالي عدد المنشآت الصناعية العاملة بالمملكة، بعدد يصل إلى 2645 منشأة وفرت 50 ألف فرصة عمل، وبرأسمال مسجل يبلغ 641 مليون دينار.-(بترا)