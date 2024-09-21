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صناعيون يدعون لفتح أسواق تصديرية جديدة

9/21/2024 5:01:25 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أكد ممثلون للقطاع الصناعي، أن الصناعة الأردنية تحتاج اليوم لتذليل التحديات التي تواجهها لا سيما لجهة تكاليف الإنتاج، بما يمكنها من تعزيز تنافسيتها محلياً وبأسواق التصدير، مشيدين بالاهتمام الملكي بتمكينها وتحقيق مبدأ الاعتماد على الذات.
وشددوا في أحاديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، على ضرورة تنويع الإنتاج الوطني وتوسيع قاعدته الصناعية، واستقطاب استثمارات نوعية وتوفير الحوافز لها وتبسيط إجراءات منح التراخيص، وفتح أسواق جديدة وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التي وقعتها المملكة مع مختلف التكتلات الاقتصادية الدولية، والمضي في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي.

وأشاروا إلى أهمية ما تضمنه كتاب التكليف السامي لرئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، وتأكيد جلالة الملك عبدالله الثاني، على "تمكين القطاع الصناعي ليكون منافساً في الأسواق المحلية والأجنبية، وفتح أسواق جديدة أمامه، والاستفادة من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية التي تربط الأردن مع دول العالم، ومن المهم استكشاف الأسواق الناشئة لتعزيز تصدير المنتجات والخدمات الأردنية".

وتنفيذًا لما ورد في برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي للأعوام 2021-2023، أُنشئ صندوق دعم وتطوير القطاع الصناعي، حيث صدر نظام الصندوق رقم (45) لسنة 2022، بموجب أحكام المادة (114) من الدستور الأردني وتعديلاته لسنة 1952.

وبلغ إجمالي قيمة الدعم المقدم من برامج الصندوق الأربعة عام 2023، الذي تنفذه وزارة الصناعة والتجارة والتموين والعديد من المؤسسات، أكثر من 45 مليون دينار بنسبة 50.2 بالمئة، من إجمالي ميزانية تصل لنحو 90 مليون دينار.

كما بُسّطت الإجراءات وحوسبة إجراءات التفتيش في الجهات الرقابية، وأنشئت محطات لإيصال الغاز الطبيعي إلى التجمعات والمناطق الصناعية لتخفيف التكاليف على المستثمرين.

ودُشّنت أول محطة للغاز الطبيعي المضغوط تابعة لشركة غاز الأردن، في منطقة الريشة، لتزويد الصناعات بالغاز الطبيعي المضغوط، بهدف دعم الصناعة الوطنية والقطاعات الاقتصادية في المملكة، حيث تقدر نسبة التوفير باستخدام الغاز الطبيعي بالنسبة لمادة الديزل أكثر من 50 بالمئة، وبالنسبة إلى مادة الوقود الثقيل أكثر من 20 بالمئة، ومادة الغاز المسال فتقدر النسبة بأكثر من 40 بالمئة.

وخلال العام الماضي 2023، أُطلقت الاستراتيجية الوطنية للتصدير (2023 – 2025) كجزء من رؤية التحديث الاقتصادي، والتي تعتبر ثمرة جهد تشاركي لتعزيز تنافسية الصادرات، من خلال 5 محاور أساسية وهي: معلومات الأسواق، والتسويق والترويج، وإدارة الجودة وتعزيز التنافسية، والتمويل، والإطار القانوني والتنظيمي.

كما أُقرّت وثيقة السياسة الصناعية للأعوام (2024 – 2028)، لتضع بدورها وزارة الصناعة والتجارة والتموين الخطة التنفيذية لها ضمن إطار زمني واضح ومحدد، وشملت 5 صناعات عالية القيمة حددتها رؤية التحديث الاقتصادي وهي، الغذائية، الدوائية، المحيكات، الكيمياوية، والهندسية، عبر 3 محاور أساسية وهي، البيئة التنافسية والإنتاجية، والقيمة المضافة للتصنيع، وتنويع المنتجات، من خلال خطة تنفيذية تضم 34 أولوية.

ووضعت الحكومة حجر الأساس لمشروع مدينة الزرقاء الصناعية، كأكبر مدينة صناعية في الأردن، من المتوقع أن توفر حال إشغال المرحلة الأولى منها قُرابة 8500 فرصة عمل، في حين ستوفر مع نهاية المرحلة الثالثة والأخيرة عام 2030، نحو 21 ألف فرصة عمل.

الجغبير: إيصال الغاز لكل المناطق الصناعية
وأكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، ضرورة البناء على مكتسبات المرحلة السابقة وتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، وما تضمنته من أولويات واضحة للقطاع الصناعي.

وقال إن القطاع الصناعي يشكل جوهر الرؤية وثلث مستهدفاتها من تشغيل واستثمار وقيمة مضافة وغيرها، معتبراً أن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، على دراية كاملة بملف رؤية التحديث وأين وصلت مراحل تنفيذها في ظل المتابعات الدورية من جلالة الملك ولقائه ممثلي القطاع الصناعي باستمرار.

وأضاف إن " تأكيد جلالة الملك في كتاب التكليف السامي صراحة إلى ضرورة تمكين القطاع الصناعي، يعكس اهتمام جلالته وحرصه على رفع تنافسية القطاع الصناعي وتعزيز الإنتاج الوطني والاعتماد على الذات"، داعياً الحكومة لأن تضع على رأس أولوياتها الاقتصادية، تمكين القطاع الصناعي لما أثبته من قدرات قيادية لمسيرة النمو الاقتصادية، وتشغيل الأردنيين وتوفير فرص العمل.

ودعا إلى تخفيض تكاليف الإنتاج، خاصة أسعار الكهرباء والطاقة التي تعيق القدرة التنافسية للقطاع محلياً ودولياً، من خلال الإسراع في إيصال الغاز لكل المناطق الصناعية وإيجاد حلول لزيادة استخدام الطاقة المتجددة.

وأشار إلى أهمية الحد من حجم المستوردات ذات المثيل الوطني من خلال تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، وتكثيف وتطوير آليات الترويج والتسويق للمنتج الأردني من خلال المشاركات المتخصصة بالمعارض العالمية وتنظيم بعثات تجارية لأسواق تقليدية بمشاركة حكومية وصناعية.

وأكد المهندس الجغبير، أهمية إيلاء محور تنويع الإنتاج الوطني بما يخدم تنويع الصادرات، من خلال تمكين عمليات استقطاب الاستثمارات الأجنبية النوعية، واستهداف استثمارات محددة، ومنحها الحوافز والمزايا الاستثمارية، وتبسيط الإجراءات وعمليات منح التراخيص.

الأطرش: تمكين القطاع الصناعي وزيادة تنافسيته
من جانبه، قال ممثل قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية في غرفة صناعة الأردن الدكتور فادي الأطرش، إن أولويات عمل الحكومة خلال الفترة المقبلة يجب أن تركز على تعزيز التواصل وعقد اللقاءات المستمرة مع القطاع الصناعي وتذليل العقبات التي تواجه أعماله، بما يساهم في نمو وتطور القطاع وتحقيق مضامين وأهداف رؤية التحديث الاقتصادي.

وأكد أن تمكين القطاع الصناعي وزيادة تنافسيته في الأسواق المحلية والدولية يتطلب جهدًا مشتركًا بين الحكومة والقطاع الخاص من خلال تبني استراتيجيات تطويرية تعتمد على الابتكار، وتحسين الكفاءة، واستغلال الاتفاقيات التجارية وتعزيز العلاقات الاقتصادية.

وأشار إلى أهمية التركيز على الابتكار وتطوير منتجات جديدة ذات قيمة مضافة عالية، بالإضافة إلى إعادة النظر بتكاليف الإنتاج، خاصة فيما يتعلق بأثمان الطاقة من أجل تعزيز تنافسية المنتجات الوطنية محلياً وفي الأسواق الخارجية.

ولفت إلى أن تنويع الأسواق التصديرية يتطلب تسهيل الوصول إلى أسواق جديدة، خاصة في الدول الآسيوية والإفريقية، التي تمثل فرصًا واعدة عبر توقيع اتفاقيات تجارة حرة معها وتوسيع برامج دعم تكاليف الشحن، لتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية داخل تلك الأسواق.

وأكد الدكتور الأطرش، أهمية زيادة الصادرات الصناعية الأردنية في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني عبر زيادة الإنتاج والتوسع بالاستثمار وتوفير المزيد من فرص العمل للأردنيين، بالإضافة إلى تعزيز احتياطيات المملكة من العملات الأجنبية.

قادري: فتح أسواق جديدة للصناعة الأردنية
بدوره، أعرب ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات المهندس إيهاب قادري، عن أمله في أن تولي الحكومة أهمية قصوى لفتح أسواق جديدة للصناعة الأردنية، وتحقق الاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي تربط الأردن مع دول العالم.

وقال إن "الصادرات تعتبر محرك النمو الاقتصادي الرئيس، خاصة في ظل حجم الفرص التصديرية الكبير غير المستغلة للمنتجات الأردنية والتي تفوق 6 مليارات دولار من مختلف المنتجات، وإلى مختلف الأسواق".

ودعا الجهات الرسمية إلى تكثيف الجهود الترويجية وابتكار آليات تسويق غير تقليدية ومعالجة العديد من الإجراءات التي تؤثر على الاستفادة من بعض الاتفاقيات، فضلاً عن ضرورة مراجعة الاتفاقيات التي لا تعود بالفائدة على الصادرات الوطنية.

وأشار إلى ضرورة أن تأخذ الحكومة على عاتقها العمل الفعلي والتنفيذ الحقيقي للعديد من المبادرات والخطط والاستراتيجيات الوطنية بالشكل المطلوب، وعكسها على أرض الواقع بشكل ممنهج ومرن لضمان استمرار وتفعيل مبدأ المتابعة والتقييم، خاصة السياسة الصناعية والاستراتيجية الوطنية للتصدير، بالإضافة إلى مخرجات وأولويات رؤية التحديث الاقتصادي.

الشكعة: دعم التحول نحو التصنيع الذكي
واعتبر ممثل قطاع الصناعات الحرفية في غرفة صناعة الأردن، المهندس فواز الشكعة، أن المرحلة المقبلة، تتطلب السير بالعمل على عدد من الإجراءات الاستراتيجية التي يمكن أن يتم فيها تفادي وتجاوز بعض التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، ودعم ورفع تنافسيته في الأسواق المحلية والخارجية.

ودعا إلى العمل بجدية وتشاركية في ظل الظروف الإقليمية المحيطة التي تقف أمام تقدم ونمو مختلف القطاعات الاقتصادية، خاصة الصناعي.

وأعرب عن أمله في تحسين الإجراءات التي تتعلق بتحسين التشريعات وتبسيط الإجراءات المرتبطة ببيئة الأعمال، بما يسهم في استقطاب الاستثمارات، خاصة في ظل المستهدفات الطموحة برؤية التحديث الاقتصادي، وتطوير البنية التحتية وإيجاد حلول التكاليف وتسهيل عمليات النقل وتعزيز البنية الرقمية ودعم التحول نحو التصنيع الذكي والتصنيع الأخضر وزيادة الكفاءة والإنتاجية.

وأكد المهندس الشكعة، ضرورة تمهيد الطريق للقطاع الصناعي، لاستغلال الفرص المتاحة أمامه، خاصة في ظل ما تمتلكه المملكة من اتفاقيات تجارية يمكن من خلالها وصول المنتجات الوطنية لأكثر من 1.5 مليار مستهلك، ومنها مزيد من الدعم للنفاذ نحو أسواق غير تقليدية وتشجيع الابتكار واستخدام التكنولوجيا المتطورة.

البس: اعتماد مبدأ المعاملة بالمثل
وقال ممثل قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل في غرفة صناعة الأردن، المهندس أحمد البس، إن تطوير القطاع الصناعي في الأردن يتطلب مضاعفة صادراته وفقاً لما تضمنته رؤية التحديث الاقتصادي، مع نهاية عام 2033، لتصل إلى 28 مليار دولار، ما يزيد إنتاجية القطاع وتوظيفه لنحو 500 ألف عامل وعاملة بدلا من 270 ألفاً تقريبا.

وأكد أن تلك المستهدفات، تتطلب توفير مرونة أكبر في الإجراءات الرسمية ذات العلاقة بالاستثمار، مشيراً لوجود بعض التعليمات والقوانين والأنظمة التي تخلق معيقات أمام المستثمرين.

ودعا إلى تقمص شخصية المستثمر وتسجيل كل الملاحظات التي تعيق العملية الاستثمارية، بما يسهل مهمة الاستثمار وإقامة المشاريع، مشددا على مراجعة القرارات الرسمية المتعلقة بالرسوم الجمركية على السلع المستوردة ذات المثيل المحلي، وضرورة دعم الصناعة الأردنية بما يعزز قدراتها التصديرية.

وأكد أهمية اعتماد مبدأ المعاملة بالمثل، مع الأسواق الخارجية، وتسهيل الصادرات أسوة بالمستوردات، واعتماد مخرجات البحث العلمي في تطوير الصناعات المحلية، ودعم المبادرات الاستثمارية ذات العلاقة بالمنتجات الأولية.

ظاظا: إيجاد سياسات صناعية قطاعية
ودعا الصناعي في مجال التعبئة والتغليف، حكيم ظاظا، إلى إيجاد سياسات صناعية قطاعية متخصصة يبنى عليها سياسة شاملة خلال سنوات محددة، وفق مستهدفات ومنجزات محددة الوقت.

وأكد ضرورة البحث في تحديات كل قطاع وتحديد متطلباته من دعم وحوافز، وعكسها على كل القطاعات وفقاً لخصوصية كل منها.

وبلغت صادرات القطاع الصناعي خلال الأشهر الثمانية الماضية من العام الحالي 6.037 مليار دينار، مقابل 6.095 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة تراجع طفيفة 0.9 بالمئة.

ووفقا لمعطيات إحصائية لغرفة صناعة الأردن، حققت صادرات 7 قطاعات صناعية نموا خلال الأشهر الثمانية الماضية، بنسبة تراوحت بين 23.8 بالمئة لقطاع الصناعات الخشبية والأثاث و 21.1 بالمئة للصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل.

وتوزعت الصادرات الصناعية خلال ذات الفترة على قطاعات الصناعات الجلدية والمحكيات بقيمة 1.320 مليار دينار والكيماوية ومستحضرات التجميل بقيمة 1.157 مليار دينار، والتعدينية نحو 947 مليون دينار.

وينتج القطاع الصناعي 1500 سلعة، فيما تصل حصة الصناعة إلى ما نسبته 46 بالمئة في السوق المحلي، فيما يصدر 1400 سلعة متنوعة وتشكل صادرات القطاع 90 بالمئة من إجمالي الصادرات الكلية للمملكة.

ويصل حجم الاستثمار الصناعي إلى نحو 15 مليار دينار، بحجم رأس مال مسجل لجميع منشآته، يصل لأكثر من 4.54 مليار دينار.

واستهدفت رؤية التحديث الاقتصادي رفع إنتاجية القطاع من 5.3 مليار دينار إلى نحو 11.1 مليار دينار مع حلول عام 2033، وزيادة حجم الصادرات الصناعية من 4.8 مليار دينار تقريبا عام 2021، إلى نحو 19.8 مليار دينار خلال نهاية العام 2033.
وتصل نسبة تغطية الصناعات الأردنية بمختلف منتجاتها وقطاعاتها الفرعية نحو 45 بالمئة من إجمالي حجم السوق المحلية، وتصل صادراتها إلى أكثر من 150 دولة حول العالم.-(بترا)

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