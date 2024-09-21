6 أطعمة من الأفضل تناولها مجمدة وغير طازجة

MENAFN - Alghad Newspaper)لكن خبيرة التغذية البريطانية ريانون لامبرت، كشفت هذا الأسبوع عن أن وجهة نظرنا السلبية تجاه الأطعمة المجمدة قد تحرمنا عناصر غذائية قيّمة: ((هناك فجوة ضخمة بين تصورات المستهلكين وواقع جودة الأطعمة المجمدة)).



تؤكد لامبرت، مؤلفة كتاب ((علم التغذية))، ((لقد كنت أدافع عن فوائد الأطعمة المجمدة لسنوات، لكن فكرة أن المنتجات المجمدة قد تكون صحية أكثر من تلك الطازجة غير منتشرة، ونحن بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد لإيصال هذه الرسالة)).

وتدافع الخبيرة عن الجودة الغذائية للحوم المجمدة والأسماك والبروكلي، وغيرها من الأطعمة، وفقاً لصحيفة ((نيويورك بوست)).



اللحوم



توضح لامبرت أن اللحوم الطازجة تفقد العناصر الغذائية بمرور الوقت وقد تحتوي على إضافات ومواد حافظة تهدف إلى إبقائها صالحة للأكل لفترة أطول.

يمكنك تجنب فقدان العناصر الغذائية والنكهة عن طريق اختيار لحوم البقر والدجاج المجمدة. وتقول لامبرت: ((يساعد تجميد أو شراء اللحوم المجمدة في الاحتفاظ بالعناصر الغذائية والنكهة)).



الأسماك



بالمثل، فإن تجميد الأسماك يحافظ على الأحماض الدهنية المفيدة للقلب، مثل أحماض أوميغا 3. وتشرح لامبرت: ((وجدت دراسة حديثة أن معظم أحماض أوميغا 3 الموجودة في الأسماك تظل متاحة غذائياً حتى بعد ثلاثة أشهر من التجميد)).



البروكلي



تؤكد لامبرت أن البروكلي من الناحية الغذائية تزيد منافعه عند التجميد، وتوضح ((وضعه في الثلاجة بعد الحصاد بفترة وجيزة يساعد في حبس الفيتامينات ومضادات الأكسدة الأساسية، مما يحافظ عليها لفترة أطول)).



مقارنة بالبروكلي الطازج، يحتوي البروكلي المجمد غالباً على المزيد من الريبوفلافين (فيتامين ب2)، وهو عنصر بالغ الأهمية لصحة الجهاز الهضمي ووظائف المخ.



إدامامي (فول الصويا)



من الأفضل شراء فول الصويا مجمداً، حيث تقول لامبرت: ((فول الصويا له فوائد أكثر عند شرائه مجمداً)). وتشير إلى أن اختيار فول الصويا المجمد بدلاً من الطازج يمنح المستهلكين فائدة إضافية. وجدت الأبحاث الحديثة أن الأيزوفلافون في فول الصويا ومنتجات الصويا يمكن أن يعزز الانتباه لدى الأطفال في سن المدرسة.



السبانخ



تعد السبانخ من الخضراوات التي تحظى بالثناء الكبير لسبب وجيه. فهي تحتوي على مستويات رائعة من فيتامينات ك، ج، والكالسيوم، وحمض الفوليك، الذي يدعم انقسام الخلايا ويساعد في منع العيوب الخلقية أثناء الحمل.



ومع ذلك، فإن السبانخ الطازجة لها مدة صلاحية قصيرة بشكل ملحوظ. بالإضافة إلى ذبولها، فإن العناصر الغذائية الحيوية الموجودة في المادة الخضراء تستنفد بعد بضعة أيام.



وفقاً للامبرت، ((شراؤها مجمدة تحافظ على فيتامين ج وحمض الفوليك لفترة أطول، وتحافظ على قيمتها الغذائية لعدة أشهر)).



الذرة الحلوة



عندما يتم تجميد الذرة الحلوة، تكون الخضراوات في قمة حلاوتها من حيث المذاق.

توضح لامبرت: ((تحتوي الذرة المجمدة على فيتامين سي أكثر من الذرة الطازجة، كما تفقد الذرة الحلوة الطازجة ما يصل إلى 50 في المائة من محتواها من السكر في غضون 12 ساعة من قطفها، مما يجعل التجميد خياراً ألذ بكثير)).



وتهدف الخبيرة إلى تثقيف الناس حول المفهوم الخاطئ بأن الطعام المجمد غير صحي بطبيعته. وتؤكد: ((نحن بحاجة إلى الاستمرار في الدفع والالتزام برفع مستوى الوعي بهذه الفوائد لتمكين الناس من اتخاذ خيارات أفضل لأنفسهم ولأسرهم)).-(وكالات)