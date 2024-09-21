هل تعاني إجهاد العين جراء التحديق في الشاشات؟.. هذا ما عليك فعله

MENAFN - Alghad Newspaper)ولكن صحيفة ((واشنطن بوست)) الأميركية نصحت بعدم افتراض أن الضوء الأزرق هو السبب الرئيسي وإنفاق الأموال على أشياء مثل النظارات لتقليل أثاره.



فبحسب الصحيفة فإن ((الضوء الأزرق)) نتعرض له يومياً من الشمس، وبدرجة أقل، من هواتفنا وأجهزتنا اللوحية والتلفزيونات، ولكن تزايدت المخاوف بشأنه مع قضاء الناس وقتاً أطول كل يوم في التحديق بالشاشات.



ولكنها ذكرت أننا نشعر بالتعب لسبب مختلف حيث توصل الأطباء إلى سبب جديد، وهو ((متلازمة رؤية الكومبيوتر))، التي تكون عند الأشخاص الذين لا تستجيب أعينهم جيداً للتحديق المستمر في الشاشات، في حين قال أطباء العيون إن الضوء الأزرق هو في الواقع عامل ثانوي بالنسبة للإجهاد.



ووفقاً لأطباء العيون، فإن التعرض الشديد لأشعة الشمس، والإمساك بالشاشات عن قرب شديد، كلها تهديدات أكبر لسلامة العيون.



وقال ثلاثة أطباء عيون إن فائدة نظارات الضوء الأزرق مُبالغ فيها، ولا توصي الأكاديمية الأميركية لطب العيون بالنظارات التي تحجب الضوء الأزرق ((بسبب نقص الأدلة العلمية على أن الضوء الأزرق يسبب ضرراً دائماً لصحة العين)).



وطرحت الصحيفة سؤالاً على الأطباء، إذا لم يكن وضع العدسات أو الشاشات المضادة للضوء الأزرق الحل، فماذا يجب أن نفعل إذا كانت الشاشات تؤذي أعيننا؟

هل الضوء الأزرق ضار بعيني؟



ويأتي الضوء الأزرق ببعض الفوائد للصحة العقلية والجسدية، لكن الكميات الكبيرة منه تكون محفوفة بالمخاطر لعينيك.



وقال ديفيد رامزي، مدير قسم أبحاث طب العيون في مستشفى لاهاي والمركز الطبي في ماساتشوستس، إن الشمس مصدر يعد أقوى بكثير من شاشة هاتفك، والتعرض للشاشات عموماً لا ينتج من الضوء ما يكفي لإيذاء أعيننا، ولكن نحن لا نعرف بعد التأثيرات التراكمية جراء استخدام الهاتف لسنوات.



وأضاف: ((لكن إذا كنت تشك في أن هاتفك يضر بنومك، فمن المحتمل أن تكون لديك مشاكل أكبر، إذ إن تصفح وسائل التواصل الاجتماعي ليلاً يعرضنا لمحتوى يجعلنا متحمسين أو منزعجين أو قلقين، واستخدام هاتفك حتى تغفو يمكن أن يرهق عقلك)).



هل أحتاج إلى حماية من الضوء الأزرق على نظارتي؟



قالت ميليسا بارنيت، مديرة طب العيون بجامعة كاليفورنيا، إن ((الحماية من الضوء الأزرق لن تضر، لكنها لن تساعد بالضرورة بشكل كبير)).



وأضافت أن خصائص العيون تختلف من شخص لآخر، وقد يتطلب الأمر زيارة طبيب العيون وإجراء فحص للعين لمعرفة التعديلات التي ستحدث فرقاً حقيقياً عند استخدام الشاشات، مثل النظارات أو الأدوية.



ماذا يجب أن أفعل بدلاً من ذلك؟



اتفق الخبراء على أن السبب الأكثر شيوعاً لإجهاد العين هو ببساطة عدم إغماضها بشكل كافٍ.



فالبشر يغمضون عيونهم عادة نحو 15 مرة في الدقيقة، ولكن عندما نستخدم الشاشات، ينخفض هذا المعدل إلى نحو 6 مرات أي انخفاض بنسبة تزيد على 50 في المائة.



وبالنسبة لمستخدمي الشاشات بكثافة، يمكن أن يعني هذا يوماً كاملاً من جفاف العينين.



وهناك سبب آخر، وهو رفع الشاشات إلى أنوفنا، ومن الناحية المثالية، يجب أن تكون هناك مسافة بين العيون وشاشات الكومبيوتر والتلفزيون، وأوصت بارنيت بقاعدة ((20-20-20)): 20 دقيقة من العمل، ثم استراحة لمدة 20 ثانية للنظر إلى شيء يبعد 20 قدماً على الأقل.



والأمر الأكثر أهمية هو التعامل مع إجراء فحوصات العين الشاملة بالطريقة نفسها التي نتعامل بها مع تنظيف الأسنان.



وقالت بارنيت إنك تحتاج إلى فحص عيونك مرة واحدة في العام تقريباً.-(وكالات)