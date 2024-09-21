37 امرأة يقاضين الفايد بتهمة التحرش

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
فجّر فيلم وثائقي لمحطة ((بي بي سي)) بعنوان ((الفايد: المفترس في هارودز)) اتهاماتٍ لمالك متاجر ((هارودز)) السابق محمد الفايد بالاغتصاب والاعتداء الجنسي على موظفات سابقات في المتجر. وفي مؤتمر صحافي عقده أعضاء الفريق القانوني للضحايا، أمس، قال المحامي ديرين أرمسترونغ كيسي إنه لم يرَ قط قضية مروعة مثل هذه. وقال محامٍ آخر يُدعى بروس دروموند: ((على (هارودز) قبول المسؤولية عن الضرر الذي لحق بهؤلاء النساء)).
وتابع: ((هذه واحدة من أسوأ حالات الاستغلال الجنسي للشركات التي رأيتها)).
من ناحيتها، أصدرت متاجر ((هارودز)) بياناً قالت فيه: ((نشعر بصدمة شديدة واستياء بشأن اتَّهامات اعتداءات ارتكبها محمد الفايد... نقرّ أيضاً بأنَّه خلال هذه الفترة خذلنا الضحايا؛ ولهذا السبب نقدّم خالص اعتذارنا)). واتّهمت 37 امرأة ((من مختلف أنحاء العالم)) الفايد الذي تُوفي في أغسطس (آب) 2023 عن 94 عاماً، بالاعتداء عليهنّ جنسياً، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية، الجمعة، عن محامين يمثلوهن.-(وكالات)
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