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37 امرأة يقاضين الفايد بتهمة التحرش

9/21/2024 5:01:09 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) فجّر فيلم وثائقي لمحطة ((بي بي سي)) بعنوان ((الفايد: المفترس في هارودز)) اتهاماتٍ لمالك متاجر ((هارودز)) السابق محمد الفايد بالاغتصاب والاعتداء الجنسي على موظفات سابقات في المتجر. وفي مؤتمر صحافي عقده أعضاء الفريق القانوني للضحايا، أمس، قال المحامي ديرين أرمسترونغ كيسي إنه لم يرَ قط قضية مروعة مثل هذه. وقال محامٍ آخر يُدعى بروس دروموند: ((على (هارودز) قبول المسؤولية عن الضرر الذي لحق بهؤلاء النساء)).
وتابع: ((هذه واحدة من أسوأ حالات الاستغلال الجنسي للشركات التي رأيتها)).
من ناحيتها، أصدرت متاجر ((هارودز)) بياناً قالت فيه: ((نشعر بصدمة شديدة واستياء بشأن اتَّهامات اعتداءات ارتكبها محمد الفايد... نقرّ أيضاً بأنَّه خلال هذه الفترة خذلنا الضحايا؛ ولهذا السبب نقدّم خالص اعتذارنا)). واتّهمت 37 امرأة ((من مختلف أنحاء العالم)) الفايد الذي تُوفي في أغسطس (آب) 2023 عن 94 عاماً، بالاعتداء عليهنّ جنسياً، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية، الجمعة، عن محامين يمثلوهن.-(وكالات)

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