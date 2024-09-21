الرياضة أم النظام الغذائي... أيهما أكثر أهمية في فقدان الوزن؟

MENAFN - Alghad Newspaper)وهذا يبدو فرقاً صغيراً، ولكن ماذا لو تناولت سعرات حرارية أقل بنسبة 25 في المائة كل يوم؟

لقد أظهرت الدراسات العلمية بشكل ساحق أن خفض السعرات الحرارية اليومية بنسبة 25 في المائة من شأنه أن يحسن صحتك بشكل كبير وأكثر فاعلية من ممارسة الرياضة.

وتقدم نتائج هذه الدراسة الجديدة جزءاً مهماً من المعلومات التي ينبغي أن تؤثر على توقعاتنا بشأن ممارسة الرياضة على الصحة العامة.

وتوضح نتائج هذه الدراسة، جنباً إلى جنب مع نتائج العديد من الدراسات المماثلة، لماذا يفقد معظم الأشخاص الذين يمارسون الرياضة وزناً أقل مما هو متوقع لأي جهد معين يبذلونه.

لقد طورت الأجسام آليات تعويضية معقدة لموازنة الطاقة اللازمة لانقباض العضلات بالطاقة المتاحة لعمليات بيولوجية حاسمة أخرى.

وفي هذا السياق، أشارت دراسة جديدة إلى أن الجسم يعوض تلقائياً (مع بعض الاختلاف من شخص لآخر، بالطبع) أثناء ممارسة الرياضة، ويحتفظ بما لا يقل عن ربع السعرات الحرارية التي قد نتوقع إنفاقها.

تكهن العلماء بأن التخلص من الطاقة ليس خطياً؛ إذ أفادت الدراسات بأن المزيد من النشاط لا يؤدي بالضرورة إلى إطلاق سعرات حرارية أكبر يومياً.

إن فهم طبيعة هذا التعويض الكيميائي الحيوي مهم؛ لأن هذه السمة المتطورة أصبحت غير متكيفة مع البشر المعاصرين الذين يفشلون باستمرار في حرق السعرات الحرارية الزائدة بالتمارين الرياضية.

بناءً على البيانات من العديد من التجارب الخاضعة للرقابة، فإن الأدلة على الحفاظ على الوزن من خلال التدريب الرياضي لا تزال غير حاسمة.

وجمع تحقيق حديث بيانات من 1754 بالغاً شربوا ماءً مزدوج التسمية (يحتوي على نظائر تسمح للباحثين بتحديد عدد السعرات الحرارية المحروقة يومياً). كما راقب الباحثون تركيب أجسامهم ومعدل إنفاق الطاقة الأساسي.

يمثل هذا المعدل الأساسي عدد السعرات الحرارية التي يحرقها شخص ما لمجرد كونه على قيد الحياة.

وطرح الباحثون الطاقة الأساسية المستهلكة من إجمالي الإنفاق على الطاقة للحصول على تقدير تقريبي للإنفاق على الطاقة من التمارين الرياضية وكذلك الحركات الأخرى، مثل الوقوف والجلوس والمشي. وكما هو متوقع، فإن المزيد من الحركة يحرق المزيد من الطاقة.

ولكن البيانات كشفت عن نتيجة مفاجئة؛ فمع ممارسة كل شخص للتمارين الرياضية، لم يحرق نفس القدر من السعرات الحرارية الإجمالية كما كان متوقعاً.

فقد أحرق معظم المشاركين نحو 72 في المائة فقط من السعرات الحرارية الإضافية التي كان من المتوقع أن يحرقها الشخص نظراً لمستوى نشاطه.

وكان التعويض أكبر لدى البالغين المصابين بالسمنة. فقد كانت أجسامهم تميل إلى تقليل عدد السعرات الحرارية المحروقة فعلياً بنسبة 50 في المائة أو أكثر من خلال ممارسة التمارين الرياضية.



كيف تتخلص من دهون البطن؟



كان المدرب في برنامج ((ذا بيغر لوزر)) التلفزيوني الشهير على قناة ((إن بي سي)) يزعم أن المزيد من التمارين الرياضية هو كل ما هو ضروري لفقدان الوزن.

ولكن بعد سنوات عديدة من مساعدة الأشخاص المصابين بالسمنة الشديدة على فقدان الوزن، خلص بوب هاربر إلى أن التمارين الرياضية ليست هي المفتاح، بل إن نظامك الغذائي هو الأهم.



ولا يساعد هاربر عملاءه على الشعور بتحسن وتحقيق أهدافهم الشخصية فحسب، بل إنه يساعدهم أيضاً على العيش حياة أطول وأكثر صحة. أصبح معظم من يساعدهم يعانون من السمنة؛ لأنهم تناولوا الكثير من السعرات الحرارية. قم بزيارة أي صالة ألعاب رياضية أو منتجع صحي، وستجد أن الأشخاص الذين يمارسون الرياضة يحملون كمية كبيرة من الدهون في الجسم تغطي عضلاتهم حتى مع نمو هذه العضلات وقوتها.



وتعمل الدهون الزائدة في الجسم على تسريع الشيخوخة وزيادة خطر الوفاة؛ لأن الخلايا الدهنية تنتج الالتهاب. وقام الباحثون مؤخراً بالتحقيق فيما إذا كان النظام الغذائي أو التمارين الرياضية أكثر فاعلية في تقليل مستويات الالتهاب لدى النساء البدينات. بعد 12 شهراً، خلص العلماء إلى أن أكبر خسارة للوزن وأهم انخفاض في مستوى البروتين الالتهابي جاء فقط من اتباع نظام غذائي، وليس ممارسة الرياضة.



تشير الأدلة الساحقة إلى أن تقييد السعرات الحرارية هو التدخل الغذائي الوحيد الصحيح والمثبت علمياً والذي يمكن أن يقلل من وزن الجسم، ويبطئ عملية الشيخوخة، ويحسن الصحة العقلية. كما أنه أرخص بكثير؛ إذ ستوفر المال من خلال تناول كميات أقل من الطعام، ودفع ثمن أقل من أحذية التنس وملابس التمرين وعضويات الصالة الرياضية.-(وكالات)