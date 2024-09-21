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أجواء معتدلة في أغلب المناطق وباردة نسبيًا ليلاً

9/21/2024 5:00:54 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تنخفض درجات الحرارة قليلا اليوم السبت، ويكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق، بينما يكون حارا نسبيًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وهناك احتمال ضعيف لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.


وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الأحد، انخفاض قليل آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس غائما جزئيًا ولطيف الحرارة في أغلب المناطق، وحارا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وهناك فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء محدودة من شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والاخر.


ويكون الطقس الاثنين، لطيف الحرارة في أغلب المناطق، وحارا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.


وترتفع درجات الحرارة قليلا، يوم الثلاثاء ويكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق، بينما يكون حارا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 28 - 16 درجة مئوية، وفي غرب عمان 26 - 14، وفي المرتفعات الشمالية 24 - 13 ، وفي مرتفعات الشراة 25 - 14, وفي مناطق البادية 32 - 15, وفي مناطق السهول 28 - 17, وفي الأغوار الشمالية 36 - 23, وفي الأغوار الجنوبية 38 - 25، وفي البحر الميت 37 - 24، وفي خليج العقبة 38 - 25 درجة مئوية.-(بترا)

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