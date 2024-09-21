أجواء معتدلة في أغلب المناطق وباردة نسبيًا ليلاً

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تنخفض درجات الحرارة قليلا اليوم السبت، ويكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق، بينما يكون حارا نسبيًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وهناك احتمال ضعيف لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الأحد، انخفاض قليل آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس غائما جزئيًا ولطيف الحرارة في أغلب المناطق، وحارا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وهناك فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء محدودة من شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والاخر.
ويكون الطقس الاثنين، لطيف الحرارة في أغلب المناطق، وحارا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وترتفع درجات الحرارة قليلا، يوم الثلاثاء ويكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق، بينما يكون حارا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 28 - 16 درجة مئوية، وفي غرب عمان 26 - 14، وفي المرتفعات الشمالية 24 - 13 ، وفي مرتفعات الشراة 25 - 14, وفي مناطق البادية 32 - 15, وفي مناطق السهول 28 - 17, وفي الأغوار الشمالية 36 - 23, وفي الأغوار الجنوبية 38 - 25، وفي البحر الميت 37 - 24، وفي خليج العقبة 38 - 25 درجة مئوية.-(بترا)
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