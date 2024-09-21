بني ياسين ضمن قائمة الباحثين الأكثر تأثيراً في العالم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أدرجت قاعدة تصنيف البيانات الصادرة عن جامعة ستانفورد الأميركية ودار النشر العالمية (السيفير)، عضو هيئة التدريس في الجامعة الأردنية الدكتور رائد "محمد تيسير" مساعده بني ياسين ضمن تصنيف الباحثين الأكثر تأثيراً في العالم بمجال الإدارة والأعمال، وذلك ضمن 39 باحثا من الجامعة الأردنية.
ويعتمد إدراج الباحثين في القائمة على تصنيفهم ضمن أفضل 100 ألف باحث وفقًا لمؤشر (C) ، أو ضمن أعلى 2 % في مجالاتهم الفرعية، وتُعد هذه القائمة واحدة من أهم الأدوات لتقييم التأثير العلمي للباحثين، حيث تستند إلى بيانات شاملة من قاعدة بيانات سكوبس وتصنف العلماء بناءً على مجموعة من المؤشرات مثل عدد الاستشهادات،ومؤشر(h-index)، ومؤشر (c-score) المركب الذي يُقيّم التأثير العلمي.
وللدكتور بني ياسين العديد من الأبحاث العلمية المنشورة في مجلات ومؤتمرات محلية وعالمية محكمة بمجال الإدارة ونظم المعلومات الإدارية تجاوزت ال 300 بحث، وأشرف على العديد من طلبة البكالوريوس والماجستير في الجامعة الأردنية وطلبة الدكتوراه في جامعة وريك البريطانية.
ومن أبرز الجوائز التي حصل عليها بني ياسين، جائزة اتحاد مجالس البحث العلمي العربية حول جائحة كورونا لعام 2020، وجائزة عبدالحميد شومان للباحثين العرب في العلوم الاقتصادية والإدارية لعام 2018، وجائزة الباحث المتميز في حقل العلوم الانسانية في الجامعة الأردنية لعامي 2014 و 2018، وشهادة تقدير للإسهامات البحثية المتميزة ودورها في تقدم الجامعة الأردنية في التصنيفات العالمية لعام 2019 و 2021.
وعلى صعيد الشراكات الدولية، فهو عضو جمعية نظم المعلومات في أميركا ، واستاذ شرف في جامعة وريك في بريطانيا من الفترة (1/1/2018- 30/6/2019)، وباحث مساند في جامعة إنتي الدولية في ماليزيا من الفترة (15/10/2023- 31/12/2025)، وعضو هيئة تحرير المجلة الأردنية في إدارة الأعمال في الجامعة الأردنية والمنبثقة من صندوق دعم البحث العلمي والابتكار-وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وعضو هيئة تحرير مجلة الأعمال والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، دار النشر العالمية ايميرلد.
يشار إلى أن بني ياسين بدأ مسيرته في جامعة آل البيت بحصوله على البكالوريوس في المحاسبة عام 2002؛ ليتابع بعدها مسيرته العلمية بمنحه درجة ماجستير المالية والمحاسبة من جامعة برونيل غرب لندن، عام 2005، ومن ثم دكتوراه الفلسفة في نظم المعلومات من جامعة نوتنجهام عام 2009.
وعمل محاضراً متفرغاً في قسم نظم المعلومات الإدارية بكلية الأعمال في الجامعة الأردنية عام 2009 وبسبب غزارة إنتاجه العلمي والتدريس وخدمة المجتمع وبحسب نظام وتعليمات الهيئة التدريسية في الجامعة الأردنية ، جرى منحه أقدمية بالرتبة مرتين ليحصل على رتبة الأستاذية عام 2018، وشغل بني ياسين عميد كلية الأعمال في الجامعة الأردنية ومساعد رئيس الجامعة الأردنية فرع العقبة وعضو مجلس أمناء كلية طلال أبو غزالة الجامعية للابتكار.
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