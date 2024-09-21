بني ياسين ضمن قائمة الباحثين الأكثر تأثيراً في العالم



ويعتمد إدراج الباحثين في القائمة على تصنيفهم ضمن أفضل 100 ألف باحث وفقًا لمؤشر (C) ، أو ضمن أعلى 2 % في مجالاتهم الفرعية، وتُعد هذه القائمة واحدة من أهم الأدوات لتقييم التأثير العلمي للباحثين، حيث تستند إلى بيانات شاملة من قاعدة بيانات سكوبس وتصنف العلماء بناءً على مجموعة من المؤشرات مثل عدد الاستشهادات،ومؤشر(h-index)، ومؤشر (c-score) المركب الذي يُقيّم التأثير العلمي.



وللدكتور بني ياسين العديد من الأبحاث العلمية المنشورة في مجلات ومؤتمرات محلية وعالمية محكمة بمجال الإدارة ونظم المعلومات الإدارية تجاوزت ال 300 بحث، وأشرف على العديد من طلبة البكالوريوس والماجستير في الجامعة الأردنية وطلبة الدكتوراه في جامعة وريك البريطانية.



ومن أبرز الجوائز التي حصل عليها بني ياسين، جائزة اتحاد مجالس البحث العلمي العربية حول جائحة كورونا لعام 2020، وجائزة عبدالحميد شومان للباحثين العرب في العلوم الاقتصادية والإدارية لعام 2018، وجائزة الباحث المتميز في حقل العلوم الانسانية في الجامعة الأردنية لعامي 2014 و 2018، وشهادة تقدير للإسهامات البحثية المتميزة ودورها في تقدم الجامعة الأردنية في التصنيفات العالمية لعام 2019 و 2021.



وعلى صعيد الشراكات الدولية، فهو عضو جمعية نظم المعلومات في أميركا ، واستاذ شرف في جامعة وريك في بريطانيا من الفترة (1/1/2018- 30/6/2019)، وباحث مساند في جامعة إنتي الدولية في ماليزيا من الفترة (15/10/2023- 31/12/2025)، وعضو هيئة تحرير المجلة الأردنية في إدارة الأعمال في الجامعة الأردنية والمنبثقة من صندوق دعم البحث العلمي والابتكار-وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وعضو هيئة تحرير مجلة الأعمال والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، دار النشر العالمية ايميرلد.



يشار إلى أن بني ياسين بدأ مسيرته في جامعة آل البيت بحصوله على البكالوريوس في المحاسبة عام 2002؛ ليتابع بعدها مسيرته العلمية بمنحه درجة ماجستير المالية والمحاسبة من جامعة برونيل غرب لندن، عام 2005، ومن ثم دكتوراه الفلسفة في نظم المعلومات من جامعة نوتنجهام عام 2009.



وعمل محاضراً متفرغاً في قسم نظم المعلومات الإدارية بكلية الأعمال في الجامعة الأردنية عام 2009 وبسبب غزارة إنتاجه العلمي والتدريس وخدمة المجتمع وبحسب نظام وتعليمات الهيئة التدريسية في الجامعة الأردنية ، جرى منحه أقدمية بالرتبة مرتين ليحصل على رتبة الأستاذية عام 2018، وشغل بني ياسين عميد كلية الأعمال في الجامعة الأردنية ومساعد رئيس الجامعة الأردنية فرع العقبة وعضو مجلس أمناء كلية طلال أبو غزالة الجامعية للابتكار.