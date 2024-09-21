حزب الله ينعى القائد أحمد وهبي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نعى حزب الله القائد أحمد وهبي الذي تولى مسؤولية قوة الرضوان حتى مطلع 2024.
وحسب مراقبين، تعد قوة الرضوان بمنزلة رأس الحربة لحزب الله في عملياتها البرية والهجومية، وقد تردد اسمها مرارا منذ بدء تبادل القصف قبل أكثر من 11 شهرا.
ووفق ما نقل وسطاء دوليون إلى مسؤولين لبنانيين، طالبت إسرائيل بإبعاد هذه القوة عن حدودها الشمالية.
وبحسب مصدر مقرّب من الحزب، تعتبر الرضوان القوة الهجومية الأبرز لحزب الله، وعناصرها مدرّبون على الاقتحامات بما في ذلك التوغل عبر الحدود.
ونعى حزب الله، الليلة الماضية، القائد العسكري البارز بالحزب إبراهيم عقيل، ووصفه بأنه "أحد كبار قادته" دون تقديم المزيد من التفاصيل بشأن مقتله.
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن اغتيال عقيل في غارة إسرائيلية، مساء الجمعة، على الضاحية الجنوبية لبيروت.
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