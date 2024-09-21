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حزب الله ينعى القائد أحمد وهبي

9/21/2024 5:00:43 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نعى حزب الله القائد أحمد وهبي الذي تولى مسؤولية قوة الرضوان حتى مطلع 2024.

وحسب مراقبين، تعد قوة الرضوان بمنزلة رأس الحربة لحزب الله في عملياتها البرية والهجومية، وقد تردد اسمها مرارا منذ بدء تبادل القصف قبل أكثر من 11 شهرا.


ووفق ما نقل وسطاء دوليون إلى مسؤولين لبنانيين، طالبت إسرائيل بإبعاد هذه القوة عن حدودها الشمالية.


وبحسب مصدر مقرّب من الحزب، تعتبر الرضوان القوة الهجومية الأبرز لحزب الله، وعناصرها مدرّبون على الاقتحامات بما في ذلك التوغل عبر الحدود.

ونعى حزب الله، الليلة الماضية، القائد العسكري البارز بالحزب إبراهيم عقيل، ووصفه بأنه "أحد كبار قادته" دون تقديم المزيد من التفاصيل بشأن مقتله.


وكان الجيش الإسرائيلي أعلن اغتيال عقيل في غارة إسرائيلية، مساء الجمعة، على الضاحية الجنوبية لبيروت.

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