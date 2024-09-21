الأردن في المرتبة 63 عالميا و6 عربيا على المؤشر العالمي للذكاء الاصطناعي



ويقيس التقرير الذي أطلق منذ 2019 من قبل "تورتويس إنتليجينس التقدم في الذكاء الاصطناعي في الدول من خلال تحليل الاستراتيجيات الوطنية، ومقارنتها بحجم الإنفاق الحكومي، من خلال عدة مؤشرات أساسية.



وتتضمن المؤشرات الأساسية: الاستراتيجية الحكومية والبيئة التشغيلية والبنية التحتية والأبحاث والتطوير والكفاءات والتجارة، وتضم 122 مؤشرا فرعيا تعتمد على بيانات القطاعين العام والخاص.



وتاليا ترتيب الدول العربية في المؤشر العالمي للذكاء الاصطناعي:



- السعودية: في المرتبة 14 عالميا، و 1 عربيا.

- الإمارات: في المرتبة 20 عالميا، و 2 عربيا.

- مصر: في المرتبة 52 عالميا، و 3 عربيا.

- قطر: في المرتبة 54 عالميا، و 4 عربيا.

- البحرين: في المرتبة 62 عالميا، و 5 عربيا.

- الأردن: في المرتبة 63 عالميا، و 6 عربيا.

- عُمان: في المرتبة 64 عالميا، و 7 عربيا.

- تونس: في المرتبة 71 عالميا، و 8 عربيا.

- العراق: في المرتبة 77 عالميا، و 9 عربيا.

- المغرب: في المرتبة 79 عالميا، و 10 عربيا.

- الجزائر: في المرتبة 80 عالميا، و 11 عربيا.



عالميا، تواصل الولايات المتحدة قيادة التصنيف للمؤشر، فيما احتفظت الصين في المرتبة الثانية، حيث تتقدمان في التقرير بفارق كبير عن بقية الدول.



وتحتفظ سنغافورة بالمرتبة الثالثة، حيث تعتبر الأكثر ديناميكية في الذكاء الاصطناعي في آسيا بعد الصين، فيما احتفظت بريطانيا في المركز الرابع، وتبعتها فرنسا.



ويثير الذكاء الاصطناعي حماسا كبيرا حول العالم، فضلا عن مخاوف من أنه قد يحل محل بعض الوظائف البشرية ويوثر على العمليات الانتخابية ويفوق قدرات البشر، مما قد يؤدي إلى تداعيات كارثية.- وكالات