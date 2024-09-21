دراسة تكشف العلاقة بين الأرق والانتحار

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
توصل علماء إيطاليون إلى وجود ارتباط بين محاولات الانتحار واضطرابات النوم الشديدة، حيث تتسبب مشاكل النوم في حدوث التهاب يمكن اكتشافه من خلال فحوصات الدم، مما قد يتيح إمكانية توقع المخاطر للأشخاص الأكثر عرضة للانتحار.
قدمت هذه الدراسة في مؤتمر الجمعية الأوروبية للعلاج النفسي العصبي (ECNP) في ميلانو بإيطاليا، ونُشرت في مجلة "The World Journal of Biological Psychiatry .
تسلط الدراسة الضوء على العلاقة بين الأرق والالتهابات التي يمكن الكشف عنها عبر اختبارات الدم، مما يشير إلى أن علاج اضطرابات النوم قد يكون جزءاً مهماً من استراتيجيات الوقاية من الانتحار.
وتعد اضطرابات النوم مجموعة من الحالات التي تؤثر على القدرة على النوم الجيد أو المنتظم، مسببة صعوبات في النوم أو البقاء نائماً، أو نمط نوم غير مستقر، مما يؤثر سلباً على الصحة الجسدية والنفسية.
بعض اضطرابات النوم تحدث بشكل مستقل، في حين تكون أخرى ناتجة عن مشكلات صحية أو نفسية.
أجرى الدراسة فريق من الباحثين بجامعة بيزا، بالتعاون مع 52 شخصاً حاولوا الانتحار بين مارس وديسمبر 2022، حيث تلقوا العلاج في قسم الطوارئ بمستشفى جامعة فيرارا. وخضع هؤلاء المرضى لتقييم نفسي شامل وتحليل روتيني لعينات الدم للبحث عن علامات الالتهاب.
وأظهرت النتائج أن المرضى لديهم تاريخ طبي متنوع، إذ كان 47% منهم يعانون من أعراض اكتئاب، ومع ذلك، لوحظ أن 93% من المرضى يعانون من اضطرابات نوم شديدة، فيما اشتكى نحو 80% منهم من الأرق خلال الـ 15 يوماً السابقة لمحاولاتهم الانتحارية.
ويعد الأرق الأكثر شيوعاً بين اضطرابات النوم، ويتجلى في صعوبة النوم أو البقاء نائماً أو الاستيقاظ مبكراً دون القدرة على العودة للنوم، ويمكن أن يكون الأرق مؤقتاً نتيجة ضغوط أو تغييرات حياتية، أو مزمناً إذا استمر لأكثر من ثلاثة أشهر.
وذكرت الباحثة الرئيسية، لورا بالاجيني من مستشفى بيزا الجامعي، أن هناك فروقاً بين طرق محاولات الانتحار؛ حيث استخدم المرضى الذين عانوا من أرق شديد في الأسبوعين السابقين وسائل انتحار أكثر خطورة، وأظهروا ضعفاً في تنظيم الإيقاعات البيولوجية، وشدة اكتئاب أعلى ومستويات مرتفعة من مؤشرات الالتهاب.
بدوره، قال الباحث ريكاردو جورييري من جامعة بيزا إن النتائج تشير إلى أن الأرق والالتهاب المرتبط به قد يزيدان من احتمالية محاولات الانتحار، وإن كانت النتائج أولية وتحتاج إلى بحوث إضافية لتأكيد هذه العلاقة.
ويشير الباحثون إلى أن علاج اضطرابات النوم، وخاصة الأرق، قد يكون تدخلاً فعالاً ضمن استراتيجيات الوقاية من الانتحار، ويشددون على ضرورة انتباه الأطباء في الرعاية الأولية لهذه الأعراض، حيث قد يكون التعرف المبكر على الأرق وعلاجه خطوة أساسية في الوقاية من الانتحار واضطرابات النفسية الأخرى.
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