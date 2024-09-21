دراسة تكشف العلاقة بين الأرق والانتحار



قدمت هذه الدراسة في مؤتمر الجمعية الأوروبية للعلاج النفسي العصبي (ECNP) في ميلانو بإيطاليا، ونُشرت في مجلة "The World Journal of Biological Psychiatry .



تسلط الدراسة الضوء على العلاقة بين الأرق والالتهابات التي يمكن الكشف عنها عبر اختبارات الدم، مما يشير إلى أن اضطرابات النوم قد يكون جزءاً مهماً من استراتيجيات الوقاية من الانتحار.



وتعد اضطرابات النوم مجموعة من الحالات التي تؤثر على القدرة على النوم الجيد أو المنتظم، مسببة صعوبات في النوم أو البقاء نائماً، أو نمط نوم غير مستقر، مما يؤثر سلباً على الصحة الجسدية والنفسية.



بعض اضطرابات النوم تحدث بشكل مستقل، في حين تكون أخرى ناتجة عن مشكلات صحية أو نفسية.



أجرى الدراسة فريق من الباحثين بجامعة بيزا، بالتعاون مع 52 شخصاً حاولوا الانتحار بين مارس وديسمبر 2022، حيث تلقوا العلاج في قسم الطوارئ بمستشفى جامعة فيرارا. وخضع هؤلاء المرضى لتقييم نفسي شامل وتحليل روتيني لعينات الدم للبحث عن علامات الالتهاب.



وأظهرت النتائج أن المرضى لديهم تاريخ طبي متنوع، إذ كان 47% منهم يعانون من أعراض اكتئاب، ومع ذلك، لوحظ أن 93% من المرضى يعانون من اضطرابات نوم شديدة، فيما اشتكى نحو 80% منهم من الأرق خلال الـ 15 يوماً السابقة لمحاولاتهم الانتحارية.



ويعد الأرق الأكثر شيوعاً بين اضطرابات النوم، ويتجلى في صعوبة النوم أو البقاء نائماً أو الاستيقاظ مبكراً دون القدرة على العودة للنوم، ويمكن أن يكون الأرق مؤقتاً نتيجة ضغوط أو تغييرات حياتية، أو مزمناً إذا استمر لأكثر من ثلاثة أشهر.



وذكرت الباحثة الرئيسية، لورا بالاجيني من مستشفى بيزا الجامعي، أن هناك فروقاً بين طرق محاولات الانتحار؛ حيث استخدم المرضى الذين عانوا من أرق شديد في الأسبوعين السابقين وسائل انتحار أكثر خطورة، وأظهروا ضعفاً في تنظيم الإيقاعات البيولوجية، وشدة اكتئاب أعلى ومستويات مرتفعة من مؤشرات الالتهاب.



بدوره، قال الباحث ريكاردو جورييري من جامعة بيزا إن النتائج تشير إلى أن الأرق والالتهاب المرتبط به قد يزيدان من احتمالية محاولات الانتحار، وإن كانت النتائج أولية وتحتاج إلى بحوث إضافية لتأكيد هذه العلاقة.



ويشير الباحثون إلى أن علاج اضطرابات النوم، وخاصة الأرق، قد يكون تدخلاً فعالاً ضمن استراتيجيات الوقاية من الانتحار، ويشددون على ضرورة انتباه الأطباء في الرعاية الأولية لهذه الأعراض، حيث قد يكون التعرف المبكر على الأرق وعلاجه خطوة أساسية في الوقاية من الانتحار واضطرابات النفسية الأخرى.