قشرة الرأس الفطريّة قد تكون سبباً في الإصابة بسرطان الثّدي



هذه الدراسة تثير القلق حول احتمال أن يكون الفطر الذي يسبب قشرة الرأس، والمسمى "Malassezia globosa"، مرتبطًا بزيادة احتمالية تطور الأورام السرطانية في أنسجة الثدي.



وعلى الرغم من أن الأمر لا يزال قيد البحث العلمي ولم تتضح الآليات بشكل كامل بعد، إلا أن هذه النتائج تشكل حجر أساس لفهم جديد للعوامل التي قد تسهم في الإصابة بهذا المرض.

سرطان الثدي: لمحة عامة

يعد سرطان الثدي واحدًا من أكثر أنواع السرطان انتشارًا بين النساء في جميع أنحاء العالم، يُعرّف على أنه نمو غير طبيعي للخلايا في أنسجة الثدي، ويحدث نتيجة لتحوّرات جينية تؤدي إلى انقسام الخلايا بشكل غير مضبوط.



وبالرغم من التقدم الكبير في مجال التشخيص المبكر والعلاج، لا يزال هذا المرض يشكل تهديدًا كبيرًا لصحة النساء في مختلف أنحاء العالم.

تشمل أعراض سرطان الثدي تغيرات في شكل الثدي أو حجمه، وظهور كتلة أو تورم في الثدي أو الإبط، وتغيرات في الجلد مثل تقشره أو ظهور احمرار، بالإضافة إلى إفرازات غير طبيعية من الحلمة.



ومع ذلك، قد يكون السرطان غير ظاهر في مراحله الأولى، مما يجعل الفحص الدوري والكشف المبكر بالغ الأهمية، وهو الأمر الشيء الذي يسهل العلاج كذلك.



قشرة الرأس وأنواعها

تُعد قشرة الرأس حالة شائعة تؤثر على فروة الرأس، وهي التي تتسبب في تقشر الجلد وظهور رقائق بيضاء أو صفراء صغيرة على الشعر أو الملابس.



تنقسم قشرة الرأس إلى نوعين رئيسيين وهما:

قشرة الشعر الجافة : تحدث نتيجة لجفاف فروة الرأس، وتكون الرقائق بيضاء وصغيرة الحجم، فيما تظهر هذه الحالة عادةً في الشتاء عندما تكون الرطوبة منخفضة.



قشرة الشعر الدهنية : تنتج عن تراكم الزيوت على فروة الرأس، ما يؤدي إلى التصاق الفطريات والخمائر بفروة الرأس وتسبب التهيج والحكة.



والفطر الأكثر شيوعاً الذي يرتبط بهذا النوع هو "Malassezia globosa"، الذي يُعتقد الآن أنه قد يسهم في زيادة خطر الإصابة بسرطان الثدي.



كيف قد ترتبط قشرة الرأس بسرطان الثدي؟

وفقًا للدراسة التي أجراها علماء من جامعة خبي في الصين، ونشرت نتائجها صحيفة "dailymail" البريطانية، يعتقد الباحثون أن الفطر المسمى "Malassezia globosa"، الذي يُعتبر أحد المسببات الرئيسية لقشرة الرأس، قد يصل إلى أنسجة الثدي الغنية بالدهون ويزيد من خطر تكون الأورام السرطانية.



وعلى الرغم من أن الآلية الدقيقة التي يحدث بها هذا الأمر غير واضحة حتى الآن، إلا أن هناك فرضيات تفيد بأن هذا الفطر قد يفرز منتجات ثانوية ضارة يمكن أن تؤدي إلى تلف الخلايا أو تدمير الدفاعات الطبيعية للجسم ضد السرطان.



وفي تجارب أُجريت على الفئران، تم حقن خلايا سرطان الثدي بهذا الفطر، ووجد الباحثون أن الأورام التي استعمرها الفطر كانت تنمو بمعدل أسرع من الأورام التي لم تتعرض له.



وعلى الرغم من أن التفاصيل الدقيقة حول معدل النمو لم تكن واضحة في التقرير، إلا أن النتائج تشير إلى أن الفطر يمكن أن يلعب دورًا في تسريع تطور المرض.



وقال البروفيسور تشي مينج وانج، مؤلف الدراسة وخبير علوم الحياة في جامعة خبي، إن النتائج لها آثار على صحة الناس.



وصرح بالقول: "من المهم العناية بالبشرة ليس فقط من أجل الجمال، بل وأيضاً من أجل الصحة"، وأضاف أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها ربط كائن حي مجهري بالسرطان، وأن هذا المجال من الأبحاث يحتاج إلى المزيد من الدراسات.



ثم أكمل في تصريحه الذي نشرته نفس الصحيفة: "على الرغم من أنها لا تزال مثيرة للجدل، فإن العلاقة بين الميكروبات والسرطان تكتسب اهتماماً، قد يؤدي اختلال التوازن في البكتيريا الدقيقة في الورم إلى اضطراب في بيئة الورم".



مسببات سرطان الثدي الأخرى

بينما تُعد دراسة العلاقة بين قشرة الرأس وسرطان الثدي اكتشافًا جديدًا، فإن مسببات سرطان الثدي متعددة ومعروفة منذ زمن طويل، من بين هذه العوامل نجد:



العوامل الوراثية:

تلعب الطفرات الجينية دورًا كبيرًا في زيادة خطر الإصابة بسرطان الثدي، خاصة الطفرات في الجينات "BRCA1" و"BRCA2′′، التي ترتبط بزيادة كبيرة في احتمال الإصابة.



التغيرات الهرمونية:

التعرض لمستويات مرتفعة من هرمون الاستروجين لفترات طويلة قد يزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي.



والنساء اللواتي يتعرضن لهرمون الإستروجين لفترات طويلة من حياتهن، مثل أولئك اللواتي بدأ لديهن الطمث مبكرًا أو انقطع لديهن الطمث في وقت متأخر، يكن أكثر عرضة للإصابة.



الأسلوب الحياتي:

عوامل مثل السمنة، وقلة النشاط البدني، والتدخين، وتناول الكحول، قد تزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي.



كما أن النظام الغذائي الغني بالدهون والممارسات الغذائية غير الصحية يمكن أن تسهم في زيادة هذا الخطر.



التعرض للإشعاع:

التعرض للإشعاع، خاصة في سن مبكرة، يمكن أن يزيد من خطر تطور خلايا سرطانية في أنسجة الثدي.



الميكروبات ودورها في الإصابة بمرض السرطان

الدراسة الصينية الحديثة ليست الأولى التي تربط بين الكائنات الحية الدقيقة والسرطان، إذ هناك دراسات سابقة أشارت إلى وجود روابط بين بعض البكتيريا والفيروسات وأنواع معينة من السرطان.



على سبيل المثال، تم ربط بكتيريا "Fusobacterium nucleatum" بسرطان القولون، وبكتيريا "Streptococcus anginosus" بسرطان المعدة.



أما الفيروس المعروف باسم "فيروس الورم الحليمي البشري (HPV)"، فهو مرتبط بشكل مباشر بأنواع متعددة من السرطان، بما في ذلك سرطان عنق الرحم والفرج. عربي بوست

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