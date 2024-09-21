اختيار الدكتورة الدجاني زميلة زائرة بجامعة هارفارد



وقالت الكلية، إن الدجاني، أستاذة علم الأحياء الجزيئي في الجامعة الهاشمية في الأردن وزميلة روبرت بوش في ألمانيا ومؤسسة برنامج نحن نحب القراءة، ستقدم خبرتها الواسعة وقيادتها إلى الكلية لإقامة مدتها أسبوع إلى أسبوعين.



وستشارك خلال إقامتها في مجموعة متنوعة من الأنشطة الأكاديمية التي تهدف إلى إثراء التجربة التعليمية لطلاب وأعضاء هيئة التدريس في الكلية، كما ستعقد فريدة من نوعها وتقدم محاضرة عامة، بالإضافة للمشاركة في فرص التواصل مع أعضاء هيئة التدريس والطلاب وتعزيز بيئة من التعاون العالمي.

ويعكس اختيار الدجاني كزميل عالمي زائر لـ تشين بيدان، التزام الكلية بتقديم وجهات نظر متنوعة في مجال التعليم من خلال تعزيز التعاون عبر الحدود والأعراف الثقافية، كما يهدف برنامج تشين ييدان العالمي إلى إعداد الطلاب لعالم يزداد عولمة، حيث ستعمل إقامة الدجاني في كلية الدراسات العليا للتعليم بجامعة هارفارد، على تعزيز فهم المجتمع للتعليم في سياقات مختلفة وتعزيز تبادل الأفكار عبر الحدود.

