اختيار الدكتورة الدجاني زميلة زائرة بجامعة هارفارد

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت كلية الدراسات العليا للتعليم بجامعة هارفارد (HGSE) عن اختيار الدكتورة رنا الدجاني، كواحدة من زملاء تشين ييدان العالميين الزائرين لعام 2024-2025.
وقالت الكلية، إن الدجاني، أستاذة علم الأحياء الجزيئي في الجامعة الهاشمية في الأردن وزميلة روبرت بوش في ألمانيا ومؤسسة برنامج نحن نحب القراءة، ستقدم خبرتها الواسعة وقيادتها إلى الكلية لإقامة مدتها أسبوع إلى أسبوعين.
وستشارك خلال إقامتها في مجموعة متنوعة من الأنشطة الأكاديمية التي تهدف إلى إثراء التجربة التعليمية لطلاب وأعضاء هيئة التدريس في الكلية، كما ستعقد ندوة فريدة من نوعها وتقدم محاضرة عامة، بالإضافة للمشاركة في فرص التواصل مع أعضاء هيئة التدريس والطلاب وتعزيز بيئة من التعاون العالمي.
ويعكس اختيار الدجاني كزميل عالمي زائر لـ تشين بيدان، التزام الكلية بتقديم وجهات نظر متنوعة في مجال التعليم من خلال تعزيز التعاون عبر الحدود والأعراف الثقافية، كما يهدف برنامج تشين ييدان العالمي إلى إعداد الطلاب لعالم يزداد عولمة، حيث ستعمل إقامة الدجاني في كلية الدراسات العليا للتعليم بجامعة هارفارد، على تعزيز فهم المجتمع للتعليم في سياقات مختلفة وتعزيز تبادل الأفكار عبر الحدود.
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