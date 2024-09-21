Lambdatest تطلق خدمات احترافية لرفع مستوى التميز الهندسي النوعي

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت LambdaTest ، وهي منصة اختبار موحدة رائدة تعتمد على السحابة، إعلانًا رسميًا عن إطلاقها خدماتها المهنية ، المصممة لإدخال تغيير جذري على الطريقة التي تحقق بها المؤسسات التميز الهندسي الجيد. تقدم هذه الخدمة مجموعة شاملة من حلول الاختبار الشاملة، مدعومة بتكنولوجيا تعتمد على الذكاء الاصطناعي، ما يضمن أقصى قدر من تغطية الاختبار، ونصوص اختبار محسّنة، وعمليات انتقال إطارية سلسة.
تعالج الخدمات التي تم إطلاقها حديثًا التحديات الرئيسية التي تواجهها الشركات اليوم - تعزيز كفاءة الاختبار، وزيادة التغطية، وتقليل معوقات ضمان الجودة. وتقدم خدمات LambdaTest Professional أيضًا تطوير مجموعة اختبار مخصصة، ما يضمن أن تتمكن المؤسسات من صياغة حلول مخصصة تناسب احتياجاتها المحددة، في حين تضمن صيانة الكفاءة المستمرة الأداء والجودة على المدى الطويل.
وبفضل خطط التسعير المرنة التي تتناسب مع احتياجات العمل، تم تصميم الخدمات الاحترافية من LambdaTest لتكون أكثر مرونة، ما يسهِّل على الشركات من أي حجم تنفيذ أطر اختبار قوية والاحتفاظ بالقدرة على المنافسة في المجال الرقمي السريع الخطى.
وباعتبارها شريكًا موثوقًا به لأكثر من 2 مليون مستخدم في 132 دولة، تضمن LambdaTest أن تتمكن الشركات من بناء منتجات آمنة وعالية الجودة بثقة. تتمتع الخدمات الاحترافية بدعم أمان على مستوى المؤسسة، ودعم على مدار الساعة، وتوثيق شامل لتبسيط عملية الاختبار.
قال Asad Khan، مؤسس LambdaTest ورئيسها التنفيذي: "نحن ندرك أن المؤسسات التي تركز على التكنولوجيا الرقمية اليوم تحتاج إلى استراتيجية اختبار قوية وسريعة وفعالة لتحقيق النجاح. ولقد تم تصميم خدماتنا المهنية لكي تكون شريكًا في هذه الرحلة، وتساعد الشركات ليس فقط في تلبية أهدافها الهندسية الجيدة بل وفي تجاوزها كذلك."
أصبحت خدمات LambdaTest Professional متاحة الآن عالميًا، ما يدعم الشركات في تحقيق أهداف ضمان الجودة، وبناء الثقة مع العملاء، ودفع التحول الرقمي بدقة.
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معلومات عن LambdaTest
LambdaTest عبارة عن بيئة تنفيذ مؤسسية ذكية ومتعددة القنوات تساعد الشركات في تقليل وقت الوصول إلى السوق بشكل كبير من خلال تنسيق الاختبار في الوقت المناسب (JITTO)، ما يضمن إصدارات عالية الجودة وتسريع التحول الرقمي. يعتمد أكثر من 10 آلاف عميل من المؤسسات وأكثر من 2 مليون مستخدم في أكثر من 130 دولة على LambdaTest لتلبية احتياجات الاختبار الخاصة بهم.
تتيح سحابة اختبار المتصفح والتطبيقات للمستخدمين تشغيل اختبارات يدوية وآلية لتطبيقات الويب والجوال عبر أكثر من 3 آلاف متصفح مختلف وأجهزة حقيقية وبيئات أنظمة تشغيل.
يساعد HyperExecute العملاء في تشغيل وتنظيم شبكات الاختبار في السحابة لأي إطار عمل ولغة برمجة بسرعات فائقة لتقليل وقت اختبار الجودة، ما يساعد المطورين في إنشاء البرامج بشكل أسرع.
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