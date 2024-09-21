Lambdatest تطلق خدمات احترافية لرفع مستوى التميز الهندسي النوعي

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت LambdaTest ، وهي منصة اختبار موحدة رائدة تعتمد على السحابة، إعلانًا رسميًا عن إطلاقها خدماتها المهنية ، المصممة لإدخال تغيير جذري على الطريقة التي تحقق بها المؤسسات التميز الهندسي الجيد. تقدم هذه الخدمة مجموعة شاملة من حلول الاختبار الشاملة، مدعومة بتكنولوجيا تعتمد على الذكاء الاصطناعي، ما يضمن أقصى قدر من تغطية الاختبار، ونصوص اختبار محسّنة، وعمليات انتقال إطارية سلسة.

تعالج الخدمات التي تم إطلاقها حديثًا التحديات الرئيسية التي تواجهها الشركات اليوم - تعزيز كفاءة الاختبار، وزيادة التغطية، وتقليل معوقات ضمان الجودة. وتقدم خدمات LambdaTest Professional أيضًا تطوير مجموعة اختبار مخصصة، ما يضمن أن تتمكن المؤسسات من صياغة حلول مخصصة تناسب احتياجاتها المحددة، في حين تضمن صيانة الكفاءة المستمرة الأداء والجودة على المدى الطويل.

وبفضل خطط التسعير المرنة التي تتناسب مع احتياجات العمل، تم تصميم الخدمات الاحترافية من LambdaTest لتكون أكثر مرونة، ما يسهِّل على الشركات من أي حجم تنفيذ أطر اختبار قوية والاحتفاظ بالقدرة على المنافسة في المجال الرقمي السريع الخطى.

وباعتبارها شريكًا موثوقًا به لأكثر من 2 مليون مستخدم في 132 دولة، تضمن LambdaTest أن تتمكن الشركات من بناء منتجات آمنة وعالية الجودة بثقة. تتمتع الخدمات الاحترافية بدعم أمان على مستوى المؤسسة، ودعم على مدار الساعة، وتوثيق شامل لتبسيط عملية الاختبار.

قال Asad Khan، مؤسس LambdaTest ورئيسها التنفيذي: "نحن ندرك أن المؤسسات التي تركز على التكنولوجيا الرقمية اليوم تحتاج إلى استراتيجية اختبار قوية وسريعة وفعالة لتحقيق النجاح. ولقد تم تصميم خدماتنا المهنية لكي تكون شريكًا في هذه الرحلة، وتساعد الشركات ليس فقط في تلبية أهدافها الهندسية الجيدة بل وفي تجاوزها كذلك."

أصبحت خدمات LambdaTest Professional متاحة الآن عالميًا، ما يدعم الشركات في تحقيق أهداف ضمان الجودة، وبناء الثقة مع العملاء، ودفع التحول الرقمي بدقة.

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معلومات عن LambdaTest

LambdaTest عبارة عن بيئة تنفيذ مؤسسية ذكية ومتعددة القنوات تساعد الشركات في تقليل وقت الوصول إلى السوق بشكل كبير من خلال تنسيق الاختبار في الوقت المناسب (JITTO)، ما يضمن إصدارات عالية الجودة وتسريع التحول الرقمي. يعتمد أكثر من 10 آلاف عميل من المؤسسات وأكثر من 2 مليون مستخدم في أكثر من 130 دولة على LambdaTest لتلبية احتياجات الاختبار الخاصة بهم.



تتيح سحابة اختبار المتصفح والتطبيقات للمستخدمين تشغيل اختبارات يدوية وآلية لتطبيقات الويب والجوال عبر أكثر من 3 آلاف متصفح مختلف وأجهزة حقيقية وبيئات أنظمة تشغيل. يساعد HyperExecute العملاء في تشغيل وتنظيم شبكات الاختبار في السحابة لأي إطار عمل ولغة برمجة بسرعات فائقة لتقليل وقت اختبار الجودة، ما يساعد المطورين في إنشاء البرامج بشكل أسرع.

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