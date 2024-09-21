تصميم Workforce Enterprise Suite المُقدَّمة من Alvaria في حلة جديدة تحت مسمى Aspect

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت Alvaria ، الشركة الرائدة في إدارة القوى العاملة وتكنولوجيا تجربة العملاء في مراكز الاتصال، والتي تُقدِّم خدماتها للشركات العالمية الكبرى والعلامات التجارية الاستهلاكية سريعة النمو، عن تصميم Aspect في حلة جديدة استجابةً للنمو المتسارع للشركة والطلب المتزايد على أدوات أكثر تعقيدًا لدعم القوى العاملة الهجينة والبعيدة والشخصية. تُجسِّد Aspect مجموعة Enterprise Workforce Suite المُقدَّمة من Alvaria بشكلٍ مثالي وستعمل كشركة تابعة مملوكة لشركة Alvaria.
تعود Aspect إلى محفظة العلامة التجارية بمجموعة حديثة ومبتكرة من المنتجات، بما في ذلك منصَّتها الجديدة من الجيل التالي، WorkforceOS، المدعومة بالتحليلات التنبؤية وتحمل على عاتقها مهمة ترسيخ الطابع الإنساني على اقتصاد الخدمات. تتمتع Aspect بسجل حافل من الابتكار والريادة في مجال مراكز الاتصال، حيث تصدرت موقع الريادة في تقديم أول نظام توزيع اتصال تلقائي (ACD) في العالم وأول برنامج لإدارة القوى العاملة لمراكز الاتصال.
عيَّنت شركة Alvaria Darryl Kelly في منصب الرئيس التنفيذي للإشراف على تطور هذه العلامة التجارية. Kelly هو أحد القادة الكبار المتميزين، وقد شغل منصب الرئيس التنفيذي لقطاع الاستراتيجيات في شركة Alvaria لمدة عامين، بالإضافة إلى قيادة المبادرات الاستراتيجية في شركات من ضمنها Bain & Co، وRingCentral/Connect First، وLivePerson. وأثناء مباشرة مهام عمله كرئيس تنفيذي لقطاع الاستراتيجيات في Alvaria، قاد Kelly جهود تأسيس WorkforceOS وفي الوقت نفسه دفع نمو إيرادات Enterprise Cloud بمقدار الضعف خلال العامين الماضيين.
"وبما أننا نعمل جاهدين على مضاعفة ابتكاراتنا في هذه الحقبة الجديدة، فإننا نريد أن نعبر عن كامل احترامنا وتقديرنا للمكان الذي بدأ فيه كل شيء، لذا فإن إعادة اسم Aspect يبدو مألوفًا. وإزاء تغيُّر مشهد القوى العاملة بشكلٍ كبير، يمكن للشركات الاعتماد علينا لمساعدتها في بناء فرق عمل أكثر مرونة وتفاعلًا ورشاقة يمكنها النجاح في عالم تطرأ عليه تغييرات كبيرة دائمًا،" حسبما صرَّح Darryl Kelly، الرئيس التنفيذي المعيَّن حديثًا لشركة Aspect.
ارتقت شركة Alvaria على مدار الـ 50 عامًا الماضية بمكانتها كشركة رائدة في السوق ضمن صناعات تكنولوجيا القوى العاملة ومراكز الاتصال التي تُقدِّم خدماتها للعديد من الشركات، بما في ذلك شركات الطيران والمؤسسات المالية والرعاية الصحية والتأمين وتجارة التجزئة والمزيد. تلتزم شركة Alvaria التي يستخدم منتجاتها أكثر من 750 ألف موظف في 20 بلدًا بتغيير ثقافة العمل وإنشاء دورات ملكية أطول للشركات.
للتعرُّف أكثر على مجموعة Workforce Enterprise Suite وWorkforceOS من Aspect (في طور المرحلة التجريبية الآن)، تفضَّل بزيارة .
نبذة عن شركة Alvaria
تتمثل مهمة شركة Alvaria في ترسيخ الطابع الإنساني على اقتصاد الخدمات. وبصفتها شركة رائدة في مجال إدارة القوى العاملة وتكنولوجيا تجربة العملاء في مراكز الاتصال لأكثر من 50 عامًا، قدَّمت Alvaria للمؤسسات العالمية الكبرى مجموعة شاملة من الحلول الآمنة والمستقلة التي تعزِّز مستويات الرضا والنجاح لكل من الموظفين والعملاء. تُسهم هذه الرؤية في تعزيز عالم أكثر ارتباطًا وازدهارًا وتدفع ولاء العملاء للعلامة التجارية إلى مستويات جديدة. وإزاء الاستجابة للنمو المتسارع للشركة، أعلنت شركة Alvaria عن عودة علامتها التجارية القديمة Aspect، والتي تهدف إلى تقديم الابتكار وتحسين الكفاءة وتحقيق نتائج أعمال أفضل. للحصول على المزيد من المعلومات، تفضَّل بزيارة .
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