تصميم Workforce Enterprise Suite المُقدَّمة من Alvaria في حلة جديدة تحت مسمى Aspect

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت Alvaria ، الشركة الرائدة في إدارة القوى العاملة وتكنولوجيا تجربة العملاء في مراكز الاتصال، والتي تُقدِّم خدماتها للشركات العالمية الكبرى والعلامات التجارية الاستهلاكية سريعة النمو، عن تصميم Aspect في حلة جديدة استجابةً للنمو المتسارع للشركة والطلب المتزايد على أدوات أكثر تعقيدًا لدعم القوى العاملة الهجينة والبعيدة والشخصية. تُجسِّد Aspect مجموعة Enterprise Workforce Suite المُقدَّمة من Alvaria بشكلٍ مثالي وستعمل كشركة تابعة مملوكة لشركة Alvaria.

تعود Aspect إلى محفظة العلامة التجارية بمجموعة حديثة ومبتكرة من المنتجات، بما في ذلك منصَّتها الجديدة من الجيل التالي، WorkforceOS، المدعومة بالتحليلات التنبؤية وتحمل على عاتقها مهمة ترسيخ الطابع الإنساني على اقتصاد الخدمات. تتمتع Aspect بسجل حافل من الابتكار والريادة في مجال مراكز الاتصال، حيث تصدرت موقع الريادة في تقديم أول نظام توزيع اتصال تلقائي (ACD) في العالم وأول برنامج لإدارة القوى العاملة لمراكز الاتصال.

عيَّنت شركة Alvaria Darryl Kelly في منصب الرئيس التنفيذي للإشراف على تطور هذه العلامة التجارية. Kelly هو أحد القادة الكبار المتميزين، وقد شغل منصب الرئيس التنفيذي لقطاع الاستراتيجيات في شركة Alvaria لمدة عامين، بالإضافة إلى قيادة المبادرات الاستراتيجية في شركات من ضمنها Bain & Co، وRingCentral/Connect First، وLivePerson. وأثناء مباشرة مهام عمله كرئيس تنفيذي لقطاع الاستراتيجيات في Alvaria، قاد Kelly جهود تأسيس WorkforceOS وفي الوقت نفسه دفع نمو إيرادات Enterprise Cloud بمقدار الضعف خلال العامين الماضيين.

"وبما أننا نعمل جاهدين على مضاعفة ابتكاراتنا في هذه الحقبة الجديدة، فإننا نريد أن نعبر عن كامل احترامنا وتقديرنا للمكان الذي بدأ فيه كل شيء، لذا فإن إعادة اسم Aspect يبدو مألوفًا. وإزاء تغيُّر مشهد القوى العاملة بشكلٍ كبير، يمكن للشركات الاعتماد علينا لمساعدتها في بناء فرق عمل أكثر مرونة وتفاعلًا ورشاقة يمكنها النجاح في عالم تطرأ عليه تغييرات كبيرة دائمًا،" حسبما صرَّح Darryl Kelly، الرئيس التنفيذي المعيَّن حديثًا لشركة Aspect.

ارتقت شركة Alvaria على مدار الـ 50 عامًا الماضية بمكانتها كشركة رائدة في السوق ضمن صناعات تكنولوجيا القوى العاملة ومراكز الاتصال التي تُقدِّم خدماتها للعديد من الشركات، بما في ذلك شركات الطيران والمؤسسات المالية والرعاية الصحية والتأمين وتجارة التجزئة والمزيد. تلتزم شركة Alvaria التي يستخدم منتجاتها أكثر من 750 ألف موظف في 20 بلدًا بتغيير ثقافة العمل وإنشاء دورات ملكية أطول للشركات.

للتعرُّف أكثر على مجموعة Workforce Enterprise Suite وWorkforceOS من Aspect (في طور المرحلة التجريبية الآن)، تفضَّل بزيارة .

نبذة عن شركة Alvaria

تتمثل مهمة شركة Alvaria في ترسيخ الطابع الإنساني على اقتصاد الخدمات. وبصفتها شركة رائدة في مجال إدارة القوى العاملة وتكنولوجيا تجربة العملاء في مراكز الاتصال لأكثر من 50 عامًا، قدَّمت Alvaria للمؤسسات العالمية الكبرى مجموعة شاملة من الحلول الآمنة والمستقلة التي تعزِّز مستويات الرضا والنجاح لكل من الموظفين والعملاء. تُسهم هذه الرؤية في تعزيز عالم أكثر ارتباطًا وازدهارًا وتدفع ولاء العملاء للعلامة التجارية إلى مستويات جديدة. وإزاء الاستجابة للنمو المتسارع للشركة، أعلنت شركة Alvaria عن عودة علامتها التجارية القديمة Aspect، والتي تهدف إلى تقديم الابتكار وتحسين الكفاءة وتحقيق نتائج أعمال أفضل. للحصول على المزيد من المعلومات، تفضَّل بزيارة .

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.