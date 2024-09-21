(MENAFN
- Awareness Marketing Management) بيلد أب تشارك بنجاح في معرض السعودية للفعاليات
وسط مشاركة كبيرة ضمت أكثر من ١٠٠ شركة عارضة من أكثر من ٣٠ دولة، عُقدت الدورة الخامسة لمعرض السعودية للفعاليات في فندق ماندارين أورينتال الفيصليّة في العاصمة السعودية الرياض وتم افتتاح المعرض بحضور السيد ابراهيم الخريف نائب رئيس غرفة الرياض. قدم المعرض منصة رئيسية لمنظمي الفعاليات والوكالات الإبداعية ومقدمي الحلول التقنية من جميع أنحاء المملكة وخارجها. تضمن الحدث أكثر من 25 ندوة ومحاضرة تناولت مواضيع هامة مثل إكسبو السعودية 2030، والاستدامة، والذكاء الصناعي، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
وعن مشاركتها في المعرض تحدث زياد غالول المؤسس والمدير التنفيذي لشركة بيلد أب المتخصصة بحلول الفعاليات والمعارض وتجارب العلامة التجارية قائلا: نحن سعداء جدا بهذه المشاركة كعارضين ورعاة، فالمعرض بالنسبة لنا فرصة مهمة من حيث تسهيل فرص التواصل مع صناع القرار في هذا المجال ومع شركات القطاع الحكومي والقطاع الخاص المعنية في مجال صناعة الفعاليات وفرصة لإقامة شراكات استراتيجية وفرص استثمارية قيمة. كما كان للمعرض دور بارز في مساعدة الشركات لوضع خدماتها وحلولها الإبداعية تحت دائرة الضوء، مشيراً إلى أن مشاركة بيلد أب تأتي من التزام الشركة بالتميز في عالم صناعة الفعاليات والمعارض ودعم كل الجهود الساعية للمضي بهذا القطاع نحو الأفضل.
كما أضاف غالول بأن المملكة العربية السعودية تتألق اليوم بشكل باهر كمركز رئيسي لاستضافة الفعاليات والأحداث الكبيرة والمتميزة ذات المستوى العالمي مثل معرض الدفاع العالمي، المؤتمر العالمي لمجلس المطارات الدولي، معرض ستي سكيب الدولي للعقارات، القمة العالمية لقادة العقار، والقمة الدولية للذكاء الاصطناعي، ومؤتمر ليب، بجانب كونها وجهة اقتصادية وسياحية تشهد تنامياً متسارعاً وواعداً، ما يعزز فرص الأعمال للشركات المحلية والأجنبية ومن كافة دول العالم.
أما عن قيام "بيلد أب" بافتتاح مقرّها الإقليمي في المملكة العربية السعودية بداية هذا العام، أشار غالول بأنه ضرورة حتمية وتقبع على عاتقه مسؤولية تسيير أعمال الشركة فيما يخص قطاع الفعاليات والمعارض وتجارب العلامة التجارية وفق الأنظمة المحلية، سيعمل المقر الجديد على تحقيق استراتيجية الشركة بما يتماشى مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ من خلال تعزيز الشراكات وتقديم حلول مبتكرة ومستدامة. وجود المقر سيع سيفتح أبوابًا جديدة لمشاريع حكومية كبرى، نظرًا لفرص الاستثمار الكبيرة في المملكة، ما سيمكن الشركة من تلبية احتياجات الشركاء بمهارة ويعزز من التزامها بالقيم التي تعكسها. وأضاف غالول أن الشركة تؤمن بالقدرات والمواهب السعودية وتسعى لاستقطاب مهارات سعودية لتنضم إلى طاقم العمل وتساهم في نمو الشركة.
الجدير بالذكر أن الشركة تحظي بثقة العديد من الشركاء من الجهات الحكومية الكبرى في السعودية وكان آخر مشاريعها، تصميم وتنفيذ جناح هيئة السياحة السعودية في معرض سوق السفر العربي ٢٠٢٤ و الحاصل على جائزة "أفضل جناح للأعمال"، كما أنها قامت بتنفيذ جناح وزارة الداخلية السعودية معرض ليب ٢٠٢٤ و جناح المربع الجديد (NMDC) في معرض ريستاتكس ٢٠٢٤
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