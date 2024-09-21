مؤشرات وول ستريت تحقق مكاسب للأسبوع الثاني تواليًا رغم تباين أدائها بالختام

(MENAFN
- Al-Borsa News) حققت مؤشرات الأسهم الأمريكية مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، رغم تباين أدائها في ختام تداولات الأسبوع، وسط عمليات جني المستثمرين للأرباح، للاستفادة من تسجيل المؤشرات مستويات قياسية عقب إنهاء الاحتياطي الفيدرالي دورة التشديد النقدي.
وعند نهاية تداولات الجمعة المتقلبة، صعد“داو جونز” بنسبة 0.1% أو 38 نقطة عند 42063 نقطة، ليحقق المؤشر الصناعي إغلاقًا قياسيًا للجلسة الثانية على التوالي، ويعزز مكاسبه الأسبوعية عند 1.6%.
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بينما انخفض“إس آند بي 500” بنحو 0.2% بما يعادل 11 نقطة عند 5702 نقطة، ليقلص المؤشر مكاسبه الأسبوعية عند 1.35%.
وتراجع“ناسداك” بنحو 0.35% بما يعادل 65 نقطة عند 17948 نقطة، لكن مؤشر التكنولوجيا حقق مكاسب بنسبة 1.5% منذ بداية الأسبوع.
المصدر:
MENAFN21092024000202011048ID1108698928
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