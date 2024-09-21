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مؤشرات وول ستريت تحقق مكاسب للأسبوع الثاني تواليًا رغم تباين أدائها بالختام

9/21/2024 4:48:44 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) حققت مؤشرات الأسهم الأمريكية مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، رغم تباين أدائها في ختام تداولات الأسبوع، وسط عمليات جني المستثمرين للأرباح، للاستفادة من تسجيل المؤشرات مستويات قياسية عقب إنهاء الاحتياطي الفيدرالي دورة التشديد النقدي.

وعند نهاية تداولات الجمعة المتقلبة، صعد“داو جونز” بنسبة 0.1% أو 38 نقطة عند 42063 نقطة، ليحقق المؤشر الصناعي إغلاقًا قياسيًا للجلسة الثانية على التوالي، ويعزز مكاسبه الأسبوعية عند 1.6%.

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بينما انخفض“إس آند بي 500” بنحو 0.2% بما يعادل 11 نقطة عند 5702 نقطة، ليقلص المؤشر مكاسبه الأسبوعية عند 1.35%.

وتراجع“ناسداك” بنحو 0.35% بما يعادل 65 نقطة عند 17948 نقطة، لكن مؤشر التكنولوجيا حقق مكاسب بنسبة 1.5% منذ بداية الأسبوع.

المصدر:

MENAFN21092024000202011048ID1108698928

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