الذهب يحقق مستوى قياسيًا عند التسوية.. ويواصل مكاسبه للأسبوع الثاني

(MENAFN
- Al-Borsa News) عززت أسعار الذهب مكاسبها خلال تعاملات نهاية الأسبوع، بدعم من توقع الأسواق المزيد من خفض أسعار الفائدة الأمريكية، وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط، ليواصل المعدن الأصفر مكاسبه للأسبوع الثاني على التوالي.
وعند التسوية، صعدت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة 1.2% أو 31.6 دولار عند 2646.20 دولار للأوقية، وهو مستوى قياسي جديد، ليحقق المعدن الأصفر مكاسب أسبوعية 1.35%.
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وقال“كريستوفر والر” عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي:“التضخم يتراجع بشكل أسرع بكثير مما كنت أعتقد، وهذا ما جعلني أعتقد أن 50 نقطة أساس هو القرار الصحيح الذي يجب القيام به”.
بينما حذر محللو“كومرتس بنك” من أن الموجة الصعودية للذهب قد لا تستمر، مستشهدين بتوقعات خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس فقط في كل من اجتماعي الاحتياطي الفيدرالي المقبلين.
المصدر:
MENAFN21092024000202011048ID1108698927
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