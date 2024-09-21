الذهب يحقق مستوى قياسيًا عند التسوية.. ويواصل مكاسبه للأسبوع الثاني

MENAFN - Al-Borsa News) عززت أسعار الذهب مكاسبها خلال تعاملات نهاية الأسبوع، بدعم من توقع الأسواق المزيد من خفض أسعار الفائدة الأمريكية، وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط، ليواصل المعدن الأصفر مكاسبه للأسبوع الثاني على التوالي.

وعند التسوية، صعدت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة 1.2% أو 31.6 دولار عند 2646.20 دولار للأوقية، وهو مستوى قياسي جديد، ليحقق المعدن الأصفر مكاسب أسبوعية 1.35%.

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وقال“كريستوفر والر” عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي:“التضخم يتراجع بشكل أسرع بكثير مما كنت أعتقد، وهذا ما جعلني أعتقد أن 50 نقطة أساس هو القرار الصحيح الذي يجب القيام به”.

بينما حذر محللو“كومرتس بنك” من أن الموجة الصعودية للذهب قد لا تستمر، مستشهدين بتوقعات خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس فقط في كل من اجتماعي الاحتياطي الفيدرالي المقبلين.

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