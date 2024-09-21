انخفاض أسعار النفط عند التسوية.. لكنها تحقق مكاسب أسبوعية 4%

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات نهاية الأسبوع، مع تقييم الأسواق آفاق النشاط الاقتصادي في أكبر اقتصادين في العالم، وسط مخاوف من ضعف الطلب، وتباطؤ النمو الاقتصادي.

وعند التسوية، انخفضت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم نوفمبر بنسبة 0.5% أو 39 سنتًا إلى 74.49 دولار للبرميل، لكنها ارتفعت منذ بداية الأسبوع بنسبة 4%.

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فيما استقرت أسعار عقود خام نايمكس الأمريكي تسليم أكتوبر-تنتهي صلاحيتها اليوم- عند 71.92 دولار للبرميل، لكنها حققت مكاسب أسبوعية بلغت 4.75%.

وأظهرت بيانات شركة“بيكرهيوز”، استقرار عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة عند 488 منصة خلال الأسبوع المنتهي في العشرين من سبتمبر، بعدما ارتفعت الأسبوع الماضي بمقدار 5 منصات.

ووافقت الصين على الدفعة الثالثة -ومن المرجح أن تكون الأخيرة- من حصة تصدير الوقود لهذا العام، لتصل إلى 41 مليون طن هذا العام، وهو مستوى قريب جدًا من عام 2023، في ظل انخفاض هوامش إنتاج الديزل مع ضعف الطلب العالمي، وتراجع صادرات البنزين.

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