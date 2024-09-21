انخفاض أسعار النفط عند التسوية.. لكنها تحقق مكاسب أسبوعية 4%

(MENAFN
- Al-Borsa News) تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات نهاية الأسبوع، مع تقييم الأسواق آفاق النشاط الاقتصادي في أكبر اقتصادين في العالم، وسط مخاوف من ضعف الطلب، وتباطؤ النمو الاقتصادي.
وعند التسوية، انخفضت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم نوفمبر بنسبة 0.5% أو 39 سنتًا إلى 74.49 دولار للبرميل، لكنها ارتفعت منذ بداية الأسبوع بنسبة 4%.
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فيما استقرت أسعار عقود خام نايمكس الأمريكي تسليم أكتوبر-تنتهي صلاحيتها اليوم- عند 71.92 دولار للبرميل، لكنها حققت مكاسب أسبوعية بلغت 4.75%.
وأظهرت بيانات شركة“بيكرهيوز”، استقرار عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة عند 488 منصة خلال الأسبوع المنتهي في العشرين من سبتمبر، بعدما ارتفعت الأسبوع الماضي بمقدار 5 منصات.
ووافقت الصين على الدفعة الثالثة -ومن المرجح أن تكون الأخيرة- من حصة تصدير الوقود لهذا العام، لتصل إلى 41 مليون طن هذا العام، وهو مستوى قريب جدًا من عام 2023، في ظل انخفاض هوامش إنتاج الديزل مع ضعف الطلب العالمي، وتراجع صادرات البنزين.
المصدر:
MENAFN21092024000202011048ID1108698926
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